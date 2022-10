La fira Orígens d’Olot celebrarà la seva desena edició i enguany els productes ecològic superaran el 50% de l’oferta. Entre els nous productes destaca l’ampli ventall d’embotits i de cerveses artesanes, així com la presència de fruita i torrons ecològics, d’aliments saludables com la kombutxa i els fermentats, així com d’elaborats de IV i V gamma a punt de fer servir a la cuina, alguns d’ells de la Garrotxa.

Pel que fa a la procedència dels productors, també cal destacar que, a hores d’ara, les comarques de Barcelona i Girona representen un 31% i un 44% respectivament, un 10% els productors vénen de les comarques de Tarragona i un 13% els de Lleida. Segons els organitzadors, aquestes dades indiquen que el certamen s’ha convertit en un referent.