La temperatura a Girona creix per sobre la mitjana espanyola

La temperatura mitjana a la ciutat de Girona ha crescut per sobre la mitjana de 59 ciutats espanyoles entre els anys 1900 i 2018. Concretament, els termòmetres de la capital gironina s'han enfilat 1,53 graus durant aquests 118 anys, segons es recull en un informe de l'Observatori de la Sostenibilitat. Girona és la dissetena ciutat, entre les 59 analitzades, amb un major increment de la temperatura. D'aquesta manera, l'increment de la calor a la ciutat ha estat inferior al de Madrid, Barcelona o ciutats del sud d'Espanya com Còrdova, Sevilla o Ciudad Real, però ha estat superior al d'altres localitats del sud com Màlaga, Jerez de la Frontera o València, entre altres. Les dades s'han extret gràcies al servei Copernicus de la Unió Europea, un programa dedicat a l'observació de la Terra.

Segons l'informe Evolució de temperatures a 59 ciutats espanyoles. 1900-2018, les temperatures han crescut 1,31 graus de mitjana a 59 ciutats espanyoles on viuen 16,5 milions de persones. Les localitats que més han vist pujar els seus termòmetres són Còrdova, on s'han enfilat 1,99 graus, Linares (Jaén), on han crescut 1,98 graus; i Conca, amb 1,88. En canvi, les ciutats on menys ha crescut la temperatura mitjana es troben totes a Galícia: es tracta de Santiago de Compostel·la i A Coruña, amb 0,76 graus cadascuna, i Vigo, amb 0,77. Tot i això, els responsables de l'estudi subratllen que, amb major o menor mesura, a cadascuna de les 59 localitats analitzadeds s'ha produït un augment de la temperatura.

I malgrat que les dades corresponen a unes localitats concretes, els responsables de l’Observatori assenyalen que tot apunta que «a la resta del país s'han produït situacions similars». És per això que, en el seu informe, alerten que «tots i cadascun dels ciutadans espanyols ja han estat sotmesos a l’increment de temperatures». Davant d'això, adverteixen que «és evident que el més important és adaptar-se al canvi climàtic».

Un altre aspecte que té en compte el document és que, aquest 2022, l’edat mitjana dels espanyols és de 45 anys. Durant aquest període, les temperatures mitjanes han crescut 1,56 graus, mentre que per als nascuts l’any 2000 s’ha incrementat 0,54 graus fins l’any 2021.

Per tot plegat, el responsable de l’Obsevatori, Fernando Prieto, indica que les evidències mostren que «les temperatures i els efectes del canvi climàtic estan augmentant a tot el país i no s’estan prenent les mesures necessàries d’adaptació», i creu que les institucions no estan fent prou per protegir la ciutadania.