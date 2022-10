Junts per la Vall d’en Bas denuncia en un comunicat la «inoperància del govern municipal en matèria d’habitatge social”» El regidor portaveu del partit al consistori, Toni Arimany, lamenta la «inacció» en aquest i d’altres àmbits de caràcter social. «En els darrers dos mandats no s’ha fet res en qüestió d’habitatge social. Es podrien haver previst a diferents punts del municipi tenint en compte que, a la Vall, hi ha molts llocs aptes per ubicar-los» assegura.

«No entenem com amb l’actual context de crisi derivada per la inflació i havent passat una pandèmia no s’hagin dut a terme accions socials de cap tipus. I més si tenim en compte que l’Ajuntament té un baix endeutament, de tan sols un 15%», afegeix el regidor de Junts.