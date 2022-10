El degoteig de casos de migrants arribats ocults a les comarques de Girona en camions s’està començant a notar en les últimes setmanes, quan s’han interceptat tres vehicles. Aquesta pràctica ja ha suposat l’arribada d’almenys 46 migrants des de principis d’any. La major part dels que arriben són de l’Afganistan, Paquistan i Eritrea. Aquesta època de l’any és també una de les que hi ha més flux migratori, ja que també arriben molts migrants en pasteres pel sud d’Espanya.

En el cas dels polissons s’han detectat en tràilers que sovint s’aturen per posar carburant a la frontera o en poblacions pròximes. En tots els casos que s’han produït fins ara, els migrants han explicat a la policia accedeixen als vehicles pesants quan es troben en territori italià -sobretot al punt fronterer de Ventimiglia- i després, marxen en direcció a França.

El seu destí final pot ser divers però molts esperaven acabar al país gal però quan entren a Espanya i es troben en territori gironí, sovint són ells mateixos que fan sorolls i donen senyals d’alerta perquè s’adonen que han travessat la frontera, perquè el telèfon mòbil que porten els indica que han entrat a Espanya.

Aquesta pràctica d’anar en camions fa pensar a la policia que hi ha una màfia al darrere i en algun cas, els mateixos migrants han reconegut haver pagat a algú. No obstant això, la majoria de vegades diuen que han accedit a l’interior del camió sense ajuda de ningú i que el xofer no en tenia cap constància.

A les comarques gironines, hi ha aquests 46 migrants detectats fins ara, però en podrien ser més, ja que podria ser que alguns conductors no avisin la policia quan es troben amb la sorpresa. Normalment se’ls fa la readmissió cap a França però si són menors, se’ls acull i protegeix.

Nou cas a Agullana

Aquest dimecres hi ha va haver un nou episodi, que va començar a Agullana i va acabar a Salt. Tot va iniciar-se quan els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís que de matinada d’un xofer d’un camió que circulava per l’autopista AP-7. Aquest els alertava que sentia cops i crits de dins del seu camió. Els Mossos van adreçar el vehicle que anés fins a Salt. Allà, la policia el va obrir amb seguretat i es va trobar d’entrada, que hi havia la precinte del remolc trencat i que se sentien crits i cops.

En obrir la zona de càrrega van comprovar que hi havia cinc homes, a qui van atendre i posteriorment, traslladar a la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera. Es tracta de cinc afganesos de 18 i 26 anys, que no constava que mai havien estat a Espanya. Els van aplicar el conveni de readmissió amb França, on se’ls va retornar.

El camioner per la seva banda, va explicar a la policia que no tenia constància que anessin a la càrrega i que havia sortit d’una població italiana i anava a Madrid.