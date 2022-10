L’Associació El Paraigües d’Olot treballa en un projecte per tal de promoure la salut mental i els diferents trastorns d’una forma innovadora des de les escoles. D’una banda, ha editat el llibre El Fabulós viatge de l’Elies, pensat per infants a partir de 8 anys i dirigit als alumnes i col·lectiu educatiu d’educació primària. L’obra narra com el protagonista,Elies, realitza un viatge per diferents planetes a través dels quals descobreix - amb naturalitat i sense prejudicis - els diferents trastorns mentals més habituals. També hi ha un videojoc per a secundària, In My Brain, que disposa d’orientacions per a treballar els diferents trastorns i la inclusió social de les persones que els pateixen.