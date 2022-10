Puigcerdà celebra el centenari de l’arribada del tren exigint-ne la modernització

L’Ajuntament de Puigcerdà ha iniciat aquesta setmana els actes de commemoració del centenari de l’arribada del tren a la capital cerdana. L’acte central d’aquesta celebració, el descobriment d’una placa a l’estació, ha esdevingut alhora un nou clam de protesta institucional i veïnal per la modernització d’una línia R3 que manté el trajecte fins a Barcelona al voltant de les tres hores i mitja i, alhora, pateix talls recurrents.

Els actes de record de l’efemèride es van iniciar dilluns amb l’arribada d’un comboi especial procedent de Ripoll amb autoritats polítiques i representants de l’ens ferroviari, entre els quals la directora de Rodalies, Mayte Castillo i el subdirector de les estacions nord est d’Adif, Josep Llobet. El tren, que havia sortit de la capital del Ripollès a tres quarts d’onze, va arribar a l’andana de Puigcerdà una hora després sota la mirada de les autoritats locals i d’una vintena de manifestants que, cridats per l’ANC Societat Civil i Amics de Cerdanya van mostrar pancartes reivindicant la modernització de la línia R3 i el seu traspàs a la Generalitat. Van presidir la delegació local l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, i el president del Consell Comarcal, Isidre Chia. Una vegada tots junts, la comitiva va procedir a estrenar una placa commemorativa a l’interior de l’estació. En el torn de parlaments, lAlbert Piñeira, va posar l’accent en, d’una banda, la importància de l’arribada del tren a la Cerdanya pel seu desenvolupament turístic ara fa cent anys i, de l’altra, la necessitat imperiosa de posar al dia aquesta infraestructura de transport. Piñeira, va apuntar «cal més que mai reivindicar el tren com una infraestructura del present i del futur... Aquesta efemèride és una oportunitat per posar en valor la línia... i per seguir reclamant inversions i millores que l’R3 necessita i sigui una autèntica alternativa al transport en vehicle privat». L’alcalde, després d’explicar la història de la construcció de la línia, va enumerar les intervencions que cal fer sobre l’eix ferroviari perquè doni una passa endavant: «insistim que cal fer intervencions en tota la línia i molt especialment en el tram nord perquè algun dia es pugui desdoblar fins a Vic i fins a Ripoll després; perquè els facin trams parcials de desdoblament i encreuament; o perquè es renovi el tram d’ample europeu entre Puigcerdà i la Tor de Querol. Cal que tots ens conjurem, entitats, administracions, societat civil i teixit econòmic i que ho fem amb esperit positiu».