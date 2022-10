L’equip del Síndic de Greuges de Catalunya serà el proper dilluns a Lloret de Mar on recollirà consultes i queixes dels veïns. S’atendran qüestions relacionades amb l’Administració pública o bé actuacions d’empreses que ofereixen serveis d’interès general, com llum, aigua o gas.

Es tracta d’un servei que ofereix el Síndic de Greuges al llarg de l’any, en què es desplaça en diferents punts del territori català. D’aquesta manera, s’aconsegueix un tracte més directe amb els usuaris. L’equip atendrà els veïns presencialment a l’oficina del Síndic de la Ciutadania, ubicada al carrer Sant Pere, 36 (al segon pis). L’horari serà de dos quarts de 10 a les 14 hores. Ara mateix hi ha una desena de peticions, ja que les entrevistes s’han de concertar prèviament. L’equip atendrà els veïns de manera presencial o telemàtica, ja sigui per trucada o videoconferència. El telèfon és el 900 124 124. O bé per email a citaprevia@sindic.cat (web: https://visita.sindic.cat).

El Síndic té la funció d’atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l’actuació o la manca d’actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l’administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya.