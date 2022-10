El Consell Comarcal del Pla de l’Estany i l’Ajuntament de Banyoles ja han identificat l’empresa d’on segurament provenen els abocaments que hi ha periòdicament a la rieta Canaleta, a la zona de Mas Riera, i que han estat denunciats de forma reiterada per regants i veïns. Segons ha informat Ràdio Banyoles, la identificació es va produir aquest mes de setembre, després d’una reunió a tres bandes entre l’Ajuntament, el Consell Comarcal i els Agents Rurals en què van posar en comú l’històric d’incidències detectades.

Segons ha explicat el conseller comarcal de Medi Ambient, Jordi Burch, l’endemà mateix de la reunió es aconseguir acotar la zona on es produïen els abocaments, a la confluència amb el riu Terri. Tal i com ha assenyalat en declaracions a l’emissora, gràcies a unes mostres aportades pels Agents Rurals, que confirmaven que a l’aigua hi havia restes de talandrina -un lubricant utilitzat per tallar metall- es va poder identificar el punt on es produirien les fugues. Tot i això, Burch adverteix que la investigació encara no està del tot tancada, ja que encara hi podria haver més punts d’abocaments.