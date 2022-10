La Cadena de Pregària per les Vocacions fou una iniciativa que va néixer l’any 2005 dels Delegats de Vocacions dels bisbats catalans que, en aquell moment,tenien com a bisbe responsable Mons. Joan Enric Vives, arquebisbe d’Urgell. Aquella iniciativa volia posar en el centre de les activitats pastorals de la nostra Església la dimensió vocacional, i demanava a cadascun dels 10 bisbats catalans pregar durant tres dies del mes de novembre per les vocacions.

En el cas de Girona, se li van assignar els dies 2, 12 i 22 de novembre. Què es demana a cada bisbat? Doncs que, durant els dies que té assignats, pregui ininterrompudament les 24 hores per les diferents vocacions al si de la nostra Església i perquè no faltin joves que responguin generosament a la crida de Déu.

Disset anys després, aquesta iniciativa no només continua, sinó que ha crescut, i en molts llocs ha arrelat notablement. Enguany, amb el lema «Aixeca’t i sigues testimoni», se’ns vol convidar a fer un pas més, a no tenir por i a viure dempeus, perquè la transmissió de la fe necessita testimonis valents.

Hem d’aprofitar seriosament aquests tres dies per fer que a les nostres parròquies i comunitats hi hagi estones de pregària implicant-hi, també, els més joves. Seria bo que intentéssim fer alguna celebració especial per significar-ho, però també es poden aprofitar les celebracions de la missa pregant intensament per les vocacions, les estones d’adoració eucarística, el rosari, pregàries de Taizé, etc., o les estones de catequesi per explicar als nostres nens i nenes les diferents vocacions i la necessitat d’obrir el cor a Déu per respondre-hi generosament.

Sigui el que sigui que fem, fem-ho il·lusionats i eliminem de nosaltres aquelles preguntes que ens omplen d’incertesa: «Per què cal pregar per les vocacions? No és Déu qui crida? És que Déu no sap les necessitats que tenim? És que Déu s’ha tornat insensible [...] (extret del Full Parroquial).