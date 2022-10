Catalonia Sacra -iniciativa dels deu bisbats amb seu a Catalunya per donar a conèixer el patrimoni cultural de l’Església- celebra la seva primera dècada d’existència. Dimarts va commemorar l’efemèrdie amb un acte a l’església del Monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona al qual van assistir, per part del bisbat de Girona, l’administrador diocesà, Lluís Suñer, i el delegat de Patrimoni Cultural, Joan Naspleda. Fins a la seva mort, el bisbe Francesc Pardo havia estat profundament involucrat en Catalonia Sacra.

Després d’haver constatat que al llarg d’aquesta dècada s’han fet més de 300 activitats per donar a conèixer el valor patrimonial de 180 esglésies del territori, consolidant-se com «un agent rellevant en l’àmbit del patrimoni cultural català», entre els reptes de futur hi ha, a nivell intern, la necessitat de millorar la gestió global dels equipaments i afavorir una major cooperació; i a nivell extern, «sumar còmplices i col·laboradors» que facilitin la gestió, manteniment i conservació del patrimoni cultural.