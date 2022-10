ERC critica que el pressupost no inclogui el nou baixador del TAV

Esquerra Republicana ha quedat clarament decebuda perquè el projecte de pressupostos de l’Estat per al 2023 no inclou cap partida per a la construcció del futur baixador del TAV a l’aeroport de Girona, projecte que actualment es troba en estudi. «Per nosaltres és un projecte estratègic. Si ens creiem l’aeroport, i si creiem que ha de servir per potenciar l’economia gironina, és indispensable», ha afirmat el diputat gironí Joan Margall. En aquest sentit, recorda que el projecte encara no està fet, però creu que s’hi han de començar a destinar partides «perquè si no passem any rera any i això hauria de ser un tema central per a qualsevol govern».

D’altra banda, Margall també critica que «sí que augmenta alguna partida per l’N-II, però en canvi en desapareixen altres de petites que servien per a millorar el dia a dia: supressió de passos a nivell, més accessos a l’AP-7, etc». També es mostra preocupat per la falta de partides per l’N-260, al considerar que és una «reivindicació històrica» que els preocupa a nivell de vertebració del país. A nivell global, Margall critica que el pressupost torna a incomplir la disposició addicional tercera de l’Estatut, segons la qual la inversió del govern espanyol a Catalunya hauria de ser d’un 19% (ara hi ha pervist un 17%), i considera que el govern socialista «torna a deixar les comarques gironines oblidades, igual que havia passat ja amb els governs del PP». Una opinió diametralment oposada -per raons òbvies, ja que forma part del Govern- manté el diputat socialista Marc Lamuà. Per a Lamuà, aquests pressupostos demostren «l’objectiu claríssim de progressar en justícia social i eficiència econòmica» del govern espanyol, per tal d’ajudar la classe mitjana i treballadora a sortir de la crisi. En el cas de les comarques gironines, defensa que es continuen destinant partides al desenvolupament de projectes de llarg abast, com per exemple el desdoblament del tram nord de l’N-II, ja que es destinen 2,5 milions d’euros per al desdoblament del tram Orriols-Bàscara i també hi ha altres partides per a la resta de traçats. A més, destaca que hi ha previstes «notables millores» a l’aeroport, per tal que les instal·lacions puguin ser competitives i afavoreixin el desenvolupament turístic. Lamuà també destaca que hi continua havent una partida destinada a l’Arxiu Històric Provincial, i demana a l’Ajuntament de Girona «que acabi de fer la seva feina i puguem tenir d’una vegada un equipament que porta pressupostat anys i panys». Finalment, la diputada de Junts, Mariona Illamola, a l’espera de poder analitzar el pressupost amb més profunditat, assenyala que una cosa són els comptes que es presenten i una altra de molt diferent serà el que s’acabi executant. A més, també preveu que es puguin produir problemes d’absorció amb els fons europeus Next Generation, tal com va passar entre 2014 i 2021 amb els fons estructurals. «Espanya s’ha situat a la cua en absorció, i ara pot tornar a passar el mateix», indica.