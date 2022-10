El Consorci del Ter ha col·laborat, per novè any consecutiu, amb el Dipsalut (Diputació de Girona) per promoure hàbits saludables entre la població de la conca del Ter. A través del projecte Salut i Natura inclusiva a la Vora del Ter, durant els últims nou anys s’han realitzat 197 activitats que han comptat amb la participació de més de 6.000 persones. Durant aquest 2022, seran 22 els tallers que hi ha programats en diferents espais fluvials.

L’objectiu de la iniciativa és promoure que la ciutadania s’apropi a l’espai fluvial del riu i pugui descobrir els seus paisatges i el patrimoni natural i cultural. És per aquest motiu que es va plantejar la possibilitat de col·laborar amb el Dipsalut: per poder promoure la salut pública i alhora aprofundir en la divulgació i descoberta de l’entorn aprofitant el recurs que ofereix la Ruta del Ter, els diferents espais en custòdia del Consorci del Ter i altres espais emblemàtics propers al riu. Entre les activitats que s’han organitzat fins ara a les comarques del Ripollès, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà s’ha procurat fomentar la pràctica per la vida, treballant les habilitats personals, com l’autoconeixement, el sentit crític, la gestió de les emocions, les relacions socials o l’empatia, entre altres qüestions. Moltes de les activitats han estat dirigides a persones en risc d’exclusió social i han inclòs el descens en caiac pel riu Ter al tram baix, tallers de construcció i revisió de caixes niu, pesca científica, iniciació a la marxa nòrdica, sortides de descoberta de flora i fauna o passejades en bicicleta rural elèctrica per la Ruta del Ter, entre altres propostes.