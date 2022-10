Una pacient del Trueta, indignada per la «llarga espera» per a una operació

Dolors Bayés, de 73 anys, va patir una caiguda domèstica el dilluns de la setmana passada i, com a conseqüència, es va fracturar el fèmur i una de les dues pròtesis que porta al maluc. Immediatament, la van ingressar a l’hospital Trueta i, tenint en compte la complexitat de la situació, li van dir que s’havia de sotmetre a una intervenció quirúrgica.

«D’entrada, em van dir que l’operació no seria immediata i seria al cap d’una setmana aproximadament, dilluns o dimarts passat», explica Bayés a aquest diari. La sorpresa va ser quan va arribar dilluns i «no va venir a ningú a informar-me de res». No va ser fins dimarts que els professionals li van dir que la intervenció no seria fins al 13 d’aquest mes, és a dir, més de dues setmanes després de patir la fractura.

«Em van dir que hi havia pocs quiròfans i poc personal i que altres pacients estan en la mateixa situació; el pitjor de tot és que no em puc moure, només el cap i els braços, i m’han d’ajudar per tot», lamenta a aquest diari. També afegeix que se sent «angoixada» perquè l’ingrés es farà «molt llarg», ja que després de la intervenció haurà d’estar més temps ingressada per a poder-se recuperar.

«Aquesta espera és vergonyosa, si fos una intervenció programada i s’endarrerís m’esperaria a casa, però he d’estar estirada al llit i, al cap i a la fi, acaba sent una despesa per l’hospital que l’ocupi tant de temps».

D’altra banda, afegeix que no té «cap problema» amb el personal del Trueta, ja que l’estan atenent «molt bé». «La meva queixa és cap a la manca d’inversió, si hi hagués més personal i més quiròfans oberts això no passaria, fins i tot les mateixes infermeres es queixen que van curtes de personal, però sempre que necessites alguna cosa, hi són».

Finalment, degut a l’anul·lació d’una intervenció, li han avançat l’operació a aquest dilluns.

Resposta del Trueta

Fonts de l’hospital, admeten que la pacient està ingressada «pendent d’una operació complexa però que es pot fer de manera diferida». Entenen que «està ingressat és incòmode per la persona que ho pateix, però l’hospital ha de seguir uns criteris clínics per prioritzar les operacions».

El centre sanitari gestiona i programa les intervencions quirúrgiques en funció de la urgència dels casos i del temps que fa que estan en llista d’espera. Expliquen que no s’ha pogut programar abans «perquè hi ha altres pacients amb problemes traumatològics que revesteixen més urgència i que no es poden demorar». L’hospital disposa de nou quiròfans per a cirurgia programada i dos per urgències i l’equip de cirurgians ortopèdics i traumatològics està format per una trentena d’especialistes.

Finalment, destaquen que l’hospital és referent en el Codi Politrauma en pacients d’urgència que s’han d’intervenir de forma immediata. El 2021 es va activar en 537 casos per adults i 16 en pacients pediàtrics.