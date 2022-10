Pediatres reclamen poder fer el seguiment dels pacients fins als divuit anys

Com a etapa intermèdia entre la infantesa i la maduresa, l’adolescència presenta alguns trets generals comuns a la majoria de persones. És un període de canvis fisiològics significatius, que afecten també l’aspecte psicològic de cadascú i, per exemple, hi ha les primeres relacions afectives i sexuals.

Diversos estudis demostren que les conductes de risc han anat augmentant entre els adolescents a causa del canvi sociocultural, la manca de coordinació entre els sistemes educatius i el món del treball, la desestabilització de la família i la conducta pròpia de l’adolescent.

Tenint en compte la complexitat dels problemes, els pediatres posen de manifest la necessitat de l’atenció multidisciplinària i interdisciplinària, a més de tenir un professional de referència en qui pugui confiar. Aquesta i moltes altres necessitats d’aquest col·lectiu es posen de manifest al Palau de Congressos de Girona, en una jornada de la Societat Espanyola de la Medicina en l’Adolescència (SEMA), que torna a Girona trenta anys després.

Graciela Perkal, pediatra jubilada, n’és l’organitzadora i destaca que aquest tipus d’actes són importants «per reivindicar que els adolescents necessiten una atenció concreta». La pediatra va ser precursora de la primera unitat dedicada a l’adolescent a l’hospital Santa Caterina.

«Considero que és un error que els pediatres facin seguiment dels pacients fins als catorze anys i, a partir d’aquí, es derivin als metges de família, ja que no tenen la formació completa per atendre’ls com necessiten». És per això que des de la societat d’especialistes consideren que els pacients s’haurien d’atendre fins als divuit anys o almenys crear consultes específiques per a l’adolescent

Graciela Perkal va ser precursora de la primera i única consulta específica per tractar els adolescents a l’hospital Santa Caterina. «Vaig ser pediatra durant molts anys al CAP de Cassà de la Selva i després, metgessa a la unitat de trastorns de conducta alimentària de l’hospital Santa Caterina; quan ens vam traslladar a Salt i va passar a ser Institut d’Assistència Sanitària (IAS) vaig seguir tractant adolescents amb més profunditat». Explica que, entre altres aspectes, veia problemes ginecològics, embarassos, problemes emocionals i addiccions i que metges d’atenció primària li derivaven pacients perquè poguessin rebre una atenció més especialitzada.

«Tot i que l’adolescència és l’àmbit d’interès de molts pediatres, també cal comptar amb altres professionals com ara psiquiatres, psicòlegs, ginecòlegs, endocrinòlegs i sociòlegs, per això és necessària l’atenció des de diverses disciplines», conclou.

Problemàtiques actuals

D’altra banda, el congrés posa sobre la taula aspectes com l’impacte de la pandèmia en els adolescents i es fan diversos tallers sobre com tractar les addiccions, l’assetjament a través de les noves tecnologies, la patologia dermatològica prevalent, aspectes ètics i legals i la fibromiàlgia o la fatiga crònica entre d’altres.

Avui el congrés continua amb un fòrum en què es debatrà si la meningitis ha estat eclipsada per la pandèmia. Perkal concreta que durant el confinament escolar es van deixar de posar algunes vacunes com ara la que prevé aquesta malaltia. Se sol inocular als centres escolars a sisè de primària i als centres d’atenció primària (CAP) a segon d’ESO. Tot i que al juny Salut va fer una crida als joves nascuts entre el 2002 i el 2005, que en l’actualitat tenen entre 17 i 20 anys, a vacunar-se si encara no ho han fet, Perkal alerta d’un gruix important de la població que se’n pot quedar sense.

Com a novetat, destaca que un dels tallers d’avui, de 10 a 12, es destinarà a famílies, que podran exposar les seves problemàtiques a experts. Finalment, hi ha taules rodones sobre la microbiota, novetats en el diagnòstic de la malaltia celíaca i l’endarreriment del creixement.

Homenatge a Josep Cornellà

Ahir també es va fer un homenatge al pediatre gironí Josep Cornellà, especialista en la medicina de l’adolescent, que va morir el 2014. Entre altres aspectes, va promoure el desplaçament de la consulta als Instituts d’Ensenyament Secundari amb garanties de confidencialitat i amb l’objectiu de desenvolupar un programa d’apropament dels serveis de salut als joves.