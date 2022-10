Abans de la irrupció de la tecnologia, les campanes eren l’equivalent a les actuals xarxes socials. I és que més enllà de la seva faceta religiosa, alertaven a la ciutadania de l’última hora: des d’unes flames que avançaven a pas amenaçador a una pedregada que desafiava immobles i conreus (un avís d’estricta actualitat). De fet, el monestir de Nostra Senyora del Carme de Banyoles és un dels darrers llocs de Catalunya on encara es conserva aquest toc meteorològic, però en les properes setmanes haurà de deixar de sonar temporalment perquè el jou de la campana s’ha de reparar. «La campana data de l’any 1874 i probablement el jou no s’ha canviat mai», explica el campanòleg olotí Xavier Pallàs, que afegeix que «en estar a l’aire lliure, la fusta s’ha anat esquerdant i ha quedat molt malmesa». A més, si es toqués de forma «continuada», afirma, «hi hauria el risc de que caigués».

De fet, ell és qui ha descobert el mal estat de l’estructura de fusta. I és que des que l’Ajuntament de Banyoles va declarar Bé Cultural d’Interès Local el so i el toc de les campanes del municipi, Pallàs ha visitat les 18 campanes que custodien els deu temples de la capital del Pla de l’Estany per a estudiar-les, enregistrar-ne el toc i fer-ne un inventari. «Al convent de les carmelites em vaig endur la gran sorpresa: encara tocaven l’avís de pedregada». Un toc, assegura, que s’ha perdut al llarg del segle XX i que han conservat, inalterable, les monges carmelites de Banyoles. De fet, Pallàs reconeix que podria ser l’únic lloc de Catalunya on encara es fa. «No conec cap altre lloc on es continuï tocant», assegura.

De fet, el toc és d’eficàcia contrastada. Segons la priora de la comunitat de monges carmelites, sor Carme Planellas, «fa seixanta anys que soc aquí i sempre que l’he tocat ha deixat de caure pedra». La darrera vegada que ho va fer, recorda, va ser a finals d’agost. A més de pedra, assegura, també la fa sonar quan hi ha tempesta i, sobretot, quan els llamps esquincen el cel. «Toco la campana perquè tots els veïns vagin en compte», proclama. De fet, va heretar la missió de fer sonar la campana del mal temps de les seves antecessores, una pràctica que acompanya de tres avemaries i un trisagi «breu». I és que així, sosté el secretari de la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya, Blai Ciurana, és com es feia tradicionalment. «Les campanes sonaven mentre el capellà, al comunidor, feia una pregària per a allunyar la tempesta», indica. De fet, per la seva ubicació «entre el cel i la terra», les campanes agafaven la forma d’«una veu divina».

Poder «exorcista»

A més, assenyala Ciurana, algunes campanes porten inscrita la frase «desfaig els núvols», procedent d’un poema en llatí popularitzat a l’època medieval que descrivia les funcions de les campanes. «Es creia que les campanes tenien un poder exorcista d’allunyar tot el que fos maligne», assegura Pallàs.

Però per què l’han conservat, les monges carmelites de Banyoles? «Era una tradició i se l’han anat passant les unes a les altres», assegura Pallàs, que afegeix que «ningú els ha dit mai que ho deixessin de fer». En aquest sentit, assegura (i celebra a parts iguals) que «no eren conscients de l’excepcional que era mantenir aquest toc per a allunyar les pedregades».

Un mecenes anònim

Tot i que la priora fa sonar cada dia la campana a l’hora de l’Àngelus (també ho fa a tres quarts de vuit del matí els dies feiners i a un quart de deu els dies festius), en les properes setmanes es despenjarà per a substituir la fusta del jou. De moment, la comunitat de monges carmelites encara està a l’espera de rebre el pressupost, però Pallàs ja ha avançat que un mecenes anònim assumirà el cost de la intervenció. Una missió en la que també hi ha col·laborat l’Ajuntament de Banyoles. En aquest sentit, el regidor d’Urbanisme, Albert Tubert, lamenta que «és trist que una tradició que s’ha mantingut durant tants anys es perdi» i assegura que «hem fet de pont entre la comunitat i les persones que tenien ganes d’ajudar per a poder dur a terme la intervenció».

De fet, també s’aprofitarà l’actuació per a reparar l’arc de maó que protegeix la campana, que conté una esquerda.