Dolors Ros, veïna de Salt des de sempre, va donar sang per primera vegada quan tenia 25 anys, a l’escola d’estiu Rosa Sensat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). «Sempre he tingut l’esperit solidari i considero que es tracta d’un gest senzill que pot ajudar molta gent, així que des d’aquell dia sempre que he pogut n’he donat», explica. El seu grup sanguini és 0+, és a dir, pot donar sang a molta gent que tinguin els grups sanguinis A+, B+, AB+ i 0+. En canvi, només en pot rebre de les persones 0+ i 0-.

Poder saber amb exactitud quantes donacions ha fet a la seva vida resulta complicat, ja que el registre del Banc de Sang es va crear el 1995 i Ros no té cap còmput d’abans, tenint en compte que va començar a finals dels anys setanta. Malgrat tot, assegura que sempre que ha pogut n’ha donat, excepte quan ha estat embarassada, en quatre ocasions, i quan just abans de fer-ho, li deien que no podia perquè en el moment de la revisió tenia la pressió massa baixa o el ferro també molt baix. Segons els requisits, les dones poden donar sang fins a tres vegades l’any, a diferència dels homes, que poden fer-ho quatre cops.

«Sempre que anava a donar-ne, al cap d’uns dies m’enviaven els resultats de l’analítica i m’apuntava al calendari quan hi podia tornar, i si no m’avisaven des del Banc, jo mateixa els trucava», recorda.

Des de fa anys, Ros dona sang al Trueta, que és on hi ha la seu del Banc, tot i que també ho ha alternat amb altres punts, quan hi ha campanyes solidàries.

A més, des de fa uns cinc anys també dona plasma. «Un infermer que em treia sang em va dir que de la manera que tinc les venes era fàcil extreure el plasma, així que no m’ho vaig pensar dues vegades», indica.

El que més li agrada a Ros és saber on va parar la sang. «Des de fa uns anys , rebo un missatge que m’informa qui ha rebut la sang que he donat; això m’emociona molt». A més, un dels últims cops que ha donat plasma va rebre també un missatge d’un nen que es diu Pol, que li agraïa el gest perquè les proteïnes són clau en l’elaboració dels medicaments per a un tractament que segueix. «Li vaig contestar que estava molt contenta que li servís per a la seva malaltia i el vaig animar a ser donant quan tingués divuit anys i estigués curat», recorda. A Ros sempre li ha agradat molt escriure i la carta va colpir els responsables del Banc de Sang, que no solen rebre respostes, i va ser quan van decidir homenatjar-la en la seva última donació, ahir.

Fomentant bons hàbits

Ros és professora d’educació física jubilada. En els últims vint anys de trajectòria docent, va ensenyar a l’institut Salvador Espriu de Salt. Admet que era «molt estricta» en inculcar bons hàbits de salut. «Si enxampava algun alumne fumant el renyava molt, sempre vaig ser molt rígida contra el tabac, quan es podia fumar a les aules i professors i alumnes compartien cigarretes em posava les mans al cap; inclús ara quan em trobo algun alumne pel carrer i fuma, s’amaga la cigarreta», recorda, rient.

El 18 d’aquest mes compleix setanta anys i explica que el millor regal que li podrien fer els seus fills és que tots quatre donin sang, almenys una vegada. També preveu que, d’alguna manera o altra, continuarà lligada al Banc de Sang, almenys des del voluntariat, ja que també col·labora en moltes entitats solidàries.