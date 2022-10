La pèrdua progressiva de serveis que ha patit Ripoll en les dues últimes dècades ha sumat una nova mancança no només pels seus habitants, sinó pels de tota la comarca. Coincidint amb el final del confinament es va acordar que, per motius de seguretat, els exàmens teòrics de conduir es farien a Girona, en lloc del local de la Fundació MAP que llogaven per realitzar-los, pel temor a la transmissió de la covid. Dos anys més tard, aquesta segueix sent la pauta, malgrat que les autoescoles del Ripollès porten reclamant des de 2021 que es torni a examinar la teòrica a Ripoll.

Els exàmens de conduir són competència de la Direcció General de Trànsit de l’administració de l’Estat espanyol. La delegació que aquesta direcció té a Girona i la Prefectura provincial de Trànsit s’excusen amb «problemes de personal», segons explica Jaume Taboada, portaveu de les autoescoles ripolleses i vicepresident de delegació territorial de la Federació d’Autoescoles de Catalunya a les comarques gironines. Taboada diu que Trànsit no ha atès la seva demanda «per raons que abans del confinament ja existien, com ara que els examinadors havien de desplaçar-se». A la Garrotxa, similar El mateix problem el pateix també la Garrotxa, amb la diferència que el desplaçament des de Ripoll a Girona és pràcticament del doble en quilòmetres i temps. En canvi, Osona ha pogut mantenir-hi tots els exàmens. A Ripoll s’hi segueixen fent els pràctics, pels quals els examinadors també han de desplaçar-se. El trasllat d’alumnes i responsables de les autoescoles a Girona suposa un desgast de feina i temps que fins fa dos anys i mig s’estalviaven les autoescoles ripolleses. Suposa perdre tot un matí, a banda de la despesa econòmica que comporta. A Autoescola Taboada els cobren vint euros per anar-hi i tornar-ne, «el mateix que els costaria fer el trajecte amb autocar». Normalment hi van amb un vehicle de la mateixa autoescola, però si s’ha d’examinar un nombre més alt d’alumnes s’ha arribat a contractar un microbús. Les autoescoles desconeixen quant temps més es perllongarà aquesta situació, si bé les quatre empreses que coexisteixen a la comarca -Freser, Munell, Taboada i Rosanas- han mogut complicitats per demanar que es reverteixi. Un acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Ripoll ja va fer arribar la queixa a la subdelegació de Girona, però en el ple d’aquest mes també s’aprovarà una moció per demanar-ho amb més força. Dimarts, els ripollesos que han d’examinar-se en teòrica hauran de tornar a baixar a Girona. Pèrdua de serveis La desertització de serveis que pateix Ripoll no ha fet res més que agreujar-se durant aquest segle. Després de la pèrdua d’especialistes al Centre d’Atenció Primària per centralitzar-los a l’Hospital de Campdevànol, ara ha vist com aquest equipament també s’està aprimant en favor de l’Hospital d’Olot, convertit en centre de referència pels habitants del Ripollès. La mateixa circumstància l’ha patit l’oficina de la Tresoreria de la Seguretat Social, la base de manteniment de l’R3 d’Adif -encara que en aquest cas s’estigui revertint-, l’oficina del SEPE, i, encara que en l’àmbit de l’empresa privada, les oficines bancàries. L’Ajuntament de Ripoll va aprovar una moció per demanar que la Generalitat assumeixi el traspàs de competències que l’Estat desatén sistemàticament a comarques com el Ripollès, i que de retruc poden accelerar-ne el despoblament.