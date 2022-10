Josep Quintana és escollit candidat d’ERC a Olot

ERC ha escollit Josep Quintana, portaveu del grup i cap de l’oposició a l’Ajuntament, com a cap de llista d’Olot per a les eleccions municipals del 2023. Quintana agafa el relleu d’Anna Barnadas, que es vol dedicar exclusivament a la Generalitat. Durant el seu discurs després de ser escollit, Quintana va remarcar que el primer que cal fer és escoltar a la ciutadania «amb processos participatius amb la voluntat de parar l’orella i escoltar a tothom». «Volem identificar els problemes, les mancances, els projectes i les il·lusions de tots els olotins i olotines», va manifestar Quintana. És per això que faran trobades i enquestes per conèixer els problemes, les mancances i els projectes a realitzar.

«La ciutat no necessita només un canvi o acabar amb una majoria absoluta que mai és bona, sinó que també necessita una manera diferent de governar: més republicana, més participativa, més oberta i més moderna» per «fer d’Olot el millor lloc on viure», va indicar. Quintana es va mostrar orgullós de poder encapçalar la candidatura. «El projecte que proposem per Olot ve de lluny i agafo el relleu per portar el nostre model de ciutat a l’Ajuntament», va recordar, afegint que treballarà per «continuar millorant la vida de tots els olotins i olotines». Quintana és gestor cultural de professió. Durant la seva trajectòria professional ha treballat en diversos centres culturals i és una persona activa al món associatiu olotí.