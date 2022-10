Les proves d’alcoholèmia dels Mossos cauen un 30% en dos anys a Girona

Les proves d’alcoholèmia dels Mossos de l’Àrea Regional de Trànsit han caigut un 30% en tres anys a Girona. El 2021 se’n van realitzar 26.380, una xifra que contrasta amb la de 2019 -abans de la pandèmia-, que s’havia situat en 37.647, segons les dades del departament d’Interior.

Aquestes xifres corresponen a tota l’Àrea Regional de Trànsit de Girona (ART) i posen de relleu que, després de la pandèmia, els controls i, per tant, les proves que s’hi fan, s’han recuperat a un ritme força lent. De totes les proves que es van realitzar durant l’any passat, 1.250 van sortir positives. Això representa vora un 15% de les que els Mossos practiquen a les comarques gironines.

De les 26.380 lectures realitzades, la major part (94%) es porten a terme en controls preventius. Dels 24.906 testos realitzats, 1.031 van resultar afirmatius. La resta de les lectures que van fer els Mossos corresponen a proves d’alcoholèmia dutes a terme en accidents de trànsit (1.329) i, d’aquestes, 178 van ser positives.

La resta de proves, 145, van ser resultat d’una infracció detectada per la policia i on es temia que hi podia haver símptomes d’anar sota els efectes de l’alcohol. D’aquesta casuística, en van sortir 41 positius.

Un 38% menys a Catalunya

La tendència a la baixa de les proves d’alcoholèmia a Girona, sobretot en controls desplegats a les carreteres, és similar al global de Catalunya. Segons la Memòria anual del departament d’Interior, el descens a nivell català encara és més acusat que a Girona, ja que arriba al 38%. Amb les xifres a la mà, això significa que l’any passat es van fer fins a 123.193 lectures, mentre que fa dos anys van ser 200.948. La comparativa es fa amb el 2019 perquè durant els primers mesos de l’any 2020 hi havia algunes restriccions de mobilitat i, per tant, menys activitat a les carreteres.

Aquest descens de les proves contrasta amb l’increment de positius, sobretot amb resultats penals, que s’estan registrant darrerament a les carreteres i que han posat de relleu que encara hi ha molta gent que va beguda mentre condueix.

L’especialització de trànsit també es troba en un punt complicat, com han denunciat diverses vegades els sindicats de Mossos, i això fa que hi hagi menys efectius. Això passa a Girona, sobretot als sectors de Sant Feliu de Guíxols i Olot, que estava previst tancar i que finalment el Govern ha recuperat i on preveu posar-hi més personal. La falta de personal fa que hi hagi menys policies de trànsit que puguin participar en controls preventius i, per tant, que hi hagi menys presència d’aquests dispositius a la xarxa viària, segons han criticat alguns sindicats.

Això no només afecta a les proves d’alcoholèmia, sinó també a les de detecció de drogues, que es fan conjuntament als controls o en cas d’accidents de trànsit si es creu que un conductor pot estar sota l’efecte d’alguna substància estupefaent. Els Mossos de Trànsit estan preocupats per aquesta pràctica, ja que ha anat a l’alça

Una mostra de la fatalitat de conduir sota aquestes substàncies són les dades que va fer públiques la Memòria de 2021 de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forense. Durant el 2020 i el 2021 hi va haver un total de 59 víctimes mortals en accidents de trànsit i més de la meitat havien consumit alguna classe de droga: un 57,5% alcohol, un 22,5% altres drogues i un 20% psicofàrmacs.

Un 12% menys de «drogotests»

Per detectar si es va sota els efectes d’aquestes substàncies, els Mossos realitzen la prova de detecció, l’anomenat «drogotest». Aquests tests també han anat a la baixa en els darrers tres anys anys, ja que s’han fet un 12% menys de lectures. S’ha de dir, com han explicat des dels Mossos en més d’una ocasió, que sempre se’n fan moltes menys que d’alcoholèmia, ja que són els agents els que, amb l’experiència, solen sospitar qui pot anar drogat, de manera que després la practiquen.

Durant el 2021 es van fer 1.254 proves i el 70% van ser positives. Dos anys abans, els Mossos havien fet 1.427 lectures i 774 van ser afirmatives(61%). Amb aquesta dada es pot veure com la positivitat ha anat en augment, un fet que preocupa els policies especialitzats en trànsit. A Catalunya la tendència és similar: el 2021 se’n van fer 5.225 i 3.650 van ser positives.