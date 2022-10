L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts està finalitzant les obres de recuperació i millora de l’accessibilitat de la colada basàltica de Fontfreda, un dels paratges més visitats del poble. Forma part de la Ruta de les tres colades, dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Fontfreda és un dels paratges on la colada basàltica es veu en tot el seu esplendor. Antigament s’utilitzava com a abocador, però es va clausurar a finals del segle passat amb el reblert de diferents capes de terres seleccionades, tapant les escombraries allà dipositades. Amb el pas del temps, els vidres i materials no descompostos han començat a aflorar a la superfície. A més, la zona ha quedat pràcticament amagada per a la vegetació.

Tot i les diverses actuacions realitzades, s’ha decidit recuperar el paratge, que està força degradat pel pas del temps i la freqüència de visitants. S’ha netejat i estassat la vegetació perquè la qualitat geològica que mostra ha de presentar un aspecte sense elements vegetals. A més, la traça del camí s’ha adaptat al màxim als desnivells. El paviment, amb pedra de l’entorn, facilita el trànsit de vianants i resulta resistent, inalterable a la intempèrie i de fàcil mantenir. També s’està protegint la colada i s’ha restringit l’accés al peu, amb una barana que delimita un espai de protecció.