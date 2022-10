La Fundació Maria Rosa Sans, en la cinquena edició de les seves beques, va guardonar divendres dos estudiants garrotxins perquè puguin iniciar els estudis universitaris. Es tracta d’Arnau Faja i Elsa Viscasillas, que estudiaran el Grau en Infermeria a la Universitat de Girona (UdG) i el Grau en Veterinària a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), respectivament. Les ajudes es destinaran a finançar les despeses de matrícula i taxes obligatòries, així com també l’allotjament, la manutenció, els desplaçaments i el material acadèmic dels alumnes durant el període lectiu.

Les beques concedides per l’entitat tenen com a objectiu donar suport a estudiants garrotxins de 2n de Batxillerat i segon curs de cicles formatius de Grau Superior, «amb talent, però amb recursos econòmics limitats», perquè puguin accedir a una formació universitària. A banda dels nous estudiants que entren al programa cada any, els alumnes poden renovar la beca pels següents cursos universitaris fins a la finalització dels estudis, sempre que la seva situació econòmica continuï emmarcada en els paràmetres establerts per la Fundació. D’aquesta manera, són 14 els estudiants becats, sumant els alumnes becats enguany i els que continuen beneficiant-se de l’ajuda d’edicions anteriors. En els seus gairebé sis anys d’activitat, el valor global de les ajudes aportades per la Fundació Maria Rosa Sans ascendeix fins als 89.250 euros.

A banda del lliurament de les beques, durant l’acte també es va dur a terme una taula rodona, on es va reflexionar sobre les sinergies entre la Fundació Maria Rosa Sans i els centres educatius, així com també van donar valor a la importància de les beques pels joves. En aquest sentit, també va comptar amb la participació d’estudiants becats, que van posar veu a la seva experiència.