L'aeroport de Girona-Costa Brava ha rebut, durant aquest mes de setembre, un 25,4% menys de passatgers que durant el mateix de 2019, abans de la pandèmia. En total, per les instal·lacions de Vilobí d'Onyar hi han passat 193.035 usuaris durant l'últim mes de l'estiu, mentre que en el que portem de 2022 ja s'ha superat el milió de passatgers: concretament, hi ha hagut 1.131.691 visitants. Segons assenyala Aena, aquesta xifra implica una recuperació del 68,6% respecte al mateix període de fa tres anys. Els usuaris de vols internacionals s'han recuperat aquest mes un 73% respecte el 2019, amb 188.014 passatgers, mentre que els nacionals s'han situat en només 4.382.

L'aeroport de Girona té al juliol un 28% menys de passatgers que el 2019 Pel que fa a les operacions, durant el mes de setembre s'han registrat 2.189 moviments d'aeronaus, un 8,4% més que durant el mateix període de 2019. Entre gener i setembre, els vols operats a l'aeroport han estat 16.789, un 18% més que durant els mateixos mesos de 2019. Els vols internacionals s'han recuperat un 79% respecte el setembre de 2019, amb un total de 1.319 moviments, i sumen un total de 8.808 en el que portem d'any (el 78,4% dels que hi va haver el 2019).