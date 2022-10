L’aeroport rep un 28% menys de viatgers que l’estiu de 2019

L’aeroport de Girona-Costa Brava ha rebut, durant els mesos d’estiu -és a dir, de juny a setembre- un total de 815.410 viatgers, una xifra que s’ha situat un 28% per sota l’estiu de 2019, abans de la pandèmia. Aena va publicar ahir les dades corresponents al mes de setembre, segons les quals ja s’ha aconseguit superar el milió de passatgers en el que portem acumulat d’aquest 2022. Tot i això, l’any 2019, el milió de passatgers es va superar tan sols tenint en compte els quatre mesos d’estiu.

Les dades del mes de setembre permeten constatar, doncs, que malgrat haver superat la pandèmia, l’aeroport de Girona no ha recuperat encara les xifres d’abans de la covid-19. Al contrari: és un dels aeroports de la xarxa d’Aena al qual li està costant més tornar a la normalitat. Per exemple, aquest mes de setembre, el nombre de passatgers a Vilobí s’ha situat un 25,4% per sota el setembre de 2019. En canvi, a Reus, el descens s’ha situat només en un 7%. Tot i això, les dades globals d’aquest estiu a l’aeroport han estat, lògicament, molt millors que les de 2020 i 2021, anys molt marcats per les restriccions imposades per la pandèmia.

L’aeroport gironí va tenir un inici de temporada complicat. De fet, el mes de juny va ser quan el descens respecte el 2019 va ser més pronunciat: van utilitzar les instal·lacions de Vilobí un total de 190.622 persones, el que va significar un 30,34% menys que el juny de 2019. Al juliol, amb 212.696 passatgers, el descens va ser del 27,86%; mentre que a l’agost, quan es van rebre 218.957 usuaris, la caiguda va ser del 28,26%. Finalment, ha estat aquest mes de setembre, amb 193.035 viatgers i una caiguda del 25,4%, quan el descens ha estat menys pronunciat.

Tot i aquesta davallada de passatgers, les operacions segueixen amb la seva tendència a l’alça, ja que durant aquest setembre se n’han registrat un 8,4% més que durant el setembre de 2019.

Si s’observa el total acumulat durant els nou primers mesos de l’any, per les instal·lacions de Vilobí ja hi han passat 1.131.691 visitants, de manera que s’ha aconseguit superar la «barrera» del milió. Tot i això, queden molt lluny les èpoques de bonança, en què gràcies a l’aposta de Ryanair s’aconseguien superar els cinc milions de viatgers. En els darrers anys abans de la pandèmia, s’havia anat produint un descens de forma progressiva, i abans de la covid-19 es vorejaven els dos milions de passatgers. Després de la pandèmia, sembla complicat pensar que aquest any es pugui arribar a aquesta xifra, ja que els mesos d’hivern són més fluixos.

Tot i això, Aena es mostra optimista amb la recuperació de l’aeroport de Vilobí. Segons assenyala en un comunicat, durant els primers nou mesos de l’any s’han recuperat un 68,6% dels viatgers que hi havia fa tres anys. Tot i això, aquest 31% menys de passatgers és una de les caigudes més importants dels aeroports de tot l’Estat, i de nou, és superior també al de Reus, on el descens de viatgers en els primers nou mesos de l’any s’ha situat en un 14,1%.

Una part d’aquest descens es pot explicar pel fet que l’aerolínia russa de baix cost Pobeda Airlines, que durant els darrers estius prepandèmia havia jugat un paper cada cop més important a l’aeroport, ha deixat d’operar, primer per les restriccions de la covid-19 i posteriorment per la guerra d’Ucraïna. Això ha fet que es perdi una de les principals vies d’entrades de turistes de l’Europa de l’Est -un mercat estratègic per a Vilobí- a les comarques gironines.

L’absència de Pobeda, això sí, ha estat compensada per un increment dels vols de Ryanair (tot i que encara es troba a anys llum de les destinacions que havien arribat a tenir anys enrere), el manteniment de Transavia (que en els darrers anys ha fet una forta aposta per les connexions entre Girona i els Països Baixos) i la recuperació de Jet2, que durant les dos últims estius no havia portat turistes britànics a causa de la pandèmia. A més, s’ha pogut tornar a comptar amb la presència d’alguns touroperadors, que han permès tornar a portar turisme a gran escala.

Pendents de l’estació del TAV

A les portes de la temporada d’hivern, bona part de la classe política i l’empresariat gironí considera que la futura estació del TAV a l’aeroport de Girona ha de ser un element clau per a la revitalització i desestacionalització de la infraestructura. En aquests moments, el Ministeri de Transports ja ha encarregat el projecte, que s’està redactant i, si no hi ha retards, hauria d’estar llest a principis de l’estiu vinent. Això sí, de moment encara no hi ha pressupost ni terminis perquè aquesta nova terminal sigui una realitat.