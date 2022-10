Som Cultura, el festival de les experiències culturals a la Costa Brava i el Pirineu de Girona, preveu enguany una quarantena de propostes. El festival ofereix una selecció d’activitats especials per redescobrir l’oferta cultural, patrimonial i artística de les comarques gironines. Després de la pandèmia, el festival recupera la normalitat i ofereix totes les activitats de manera presencial.

La programació, que es concentra durant els caps de setmana del mes de novembre, s’agrupa en quatre blocs temàtics: «Espais que són un tresor», «Visites teatralitzades», «Tastets de cultura» i «Tot un món de museus». La programació completa es troba al web Som Cultura - Costa Brava.

Com a novetat de l’edició, a més de les entitats i empreses associades al Club de Màrqueting de Cultura i Identitat que hi participen, per primera vegada s’incorporen empreses membres dels clubs de màrqueting d’Enogastronomia, Natura i Turisme Actiu i Salut i Benestar de l’entitat amb l’objectiu de reivindicar la transversalitat de la cultura i vincular-la a altres sectors.

A la presentació d’ahir al Museu del Cinema, hi vaan participar Jordi Masquef, diputat de la Diputació de Girona i vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Eduard Bech, director del Museu de l’Empordà de Figueres, i la il·lustradora local Nirvana Jiménez, autora de la imatge gràfica del festival.