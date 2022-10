Dues empreses optaran a la redacció del projecte per fer la piscina municipal coberta d’Olot. A partir d’ara, l’Ajuntament de la capital garrotxina constituirà el jurat per escollir la millor proposta per al nou equipament, que es construirà a l’avinguda Sant Jordi, al costat de les instal·lacions actuals.

El projecte constarà de dues piscines destinades a la pràctica esportiva i de salut, i ha de permetre allargar la temporada d’estiu de l’actual equipament del barri de Bonavista. Els dos equips que hi opten Els dos equips que opten a fer-se càrrec del projecte són 080 Arquitectura SLP i la UTE Grau Casais Callís Moliner. En el jurat que ha de constituir el consistori hi haurà representants municipals, membres dels col·legis professionals d’arquitectes i enginyers i del Parc Natural, que valoraran cadascun dels projectes.