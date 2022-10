Catalunya celebra aquest dissabte el dia de la Protecció Civil en una jornada a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, ubicat a Mollet del Vallès (Vallès Oriental). D'entre les 49 mencions a la contribució per la gestió d'emergències, s'atorgaran dues de les cinc medalles d'honor a gironins. Es tracta del cap de l'AVPC de Port de la Selva (Alt Empordà), Genís Pinart, i del cap de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil (AVPC) de Platja d'Aro (Baix Empordà), Miquel Granados. Al primer se li reconeix el suport en la gestió de l'incendi forestal de Llançà i Port de la Selva de juliol del 2021 i al segon l'organització de Jornades Dinàmiques en Emergències del 2017 al 2021 i la implantació del centre d'acollida municipal.

Pinart es va encarregar en solitari de la part logística perquè la resta de voluntaris de l'AVPC, que també formen part de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF), estaven fent tasques per contenir l'incendi. «Bufava tramuntana i vam destinar-hi el màxim de recursos», diu. Col·laborant amb la Policia Municipal van evacuar el Monestir de Sant Pere de Rodes i la serra de Rodes «perquè el foc es dirigia cap allà» i van organitzar tota la logística per poder allotjar la població i proveir-los de menjar. «Van ser uns dies de molta feina per part de tothom». En referència a rebre aquest reconeixement, el cap de l'AVPC de Port de la Selva reconeix que no s'ho esperava: «Ha estat una sorpresa». Aquest dissabte, serà l'encarregat de fer el discurs en representació dels guardonats.

Les tres medalles honorífiques restants s'entreguen a la Creu Roja de Catalunya, per la col·laboració amb la Direcció general de Protecció Civil i Emergències (DGPC) en l'àmbit de sensibilització i en l'atenció a les persones afectades en emergències; a l'Associació de Tècnics de Protecció Civil de Catalunya (ATPCC), per la col·laboració amb la DGPC i per la tasca de suport als cossos de protecció civil durant la pandèmia de Covid-19 i al responsable de protecció civil d'Alcanar (Montsià), Francesc Xavier Martí, per la gestió i coordinació de la resposta municipal en l'episodi de l'INUNCAT ocasionat pel temporal Dana el setembre del 2021, a més de l'atenció a la població afectada, la neteja i la recuperació de les zones inundades.

També s'entregaran diplomes a les 21 noves AVPC registrades des del 2019 arreu del territori i felicitacions a les 21 AVPC que han celebrat el desè aniversari. A més, estan previstes dues mencions honorífiques del Dia de la protecció Civil 2022 a la responsable de protecció civil de Vic, Lourdes Rota i al tècnic de protecció civil del Consell Comarcal d'Osona, Albert Trabal. En ambdós casos, s'atorga pel projecte de millora de la seguretat del municipi respecte a les inundacions; i és que s'han instal·lat sensors de detecció automàtica d'avingudes en les diferents zones inundables de les dues localitats.