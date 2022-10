L’Ajuntament de Banyoles inaugurarà aquest vespre l’exposició 'Ja arriben els Berrugues!’. La mostra és una ampliació de l’exposició que ja es va poder veure l’any passat amb motiu de la Festa Major, però enguany incorporarà una secció dedicada als capgrossos.

El conjunt de la mostra recull la història del folklore festiu de la vila de Banyoles, des dels cavallets als capgrossos i als gegants, passant per l’antic bestiari. L’exposició es podrà veure fins al proper 24 de novembre a l’Espai expositiu municipal Can Tarradas.

La mostra vol posar en valor la tradició centenària del bestiari i la faràndula de Banyoles. L’exposició també ressegueix la cavalcada dels cavallets barrocs, els antics cavallets de 1908 (avui restaurats) i finalment els cavallets de l’any 2009, que són els que actualment ballen per la Festa Major de Sant Martirià.

Aquest any, l’exposició s’amplia amb la història dels capgrossos o, com se’ls coneixia tradicionalment a Banyoles, els berrugues. A partir de fotografies i documents històrics s’explica l’origen dels capgrossos, se’ls descriu i, a través de vídeos, es mostren els balls de la Festa Major. En la mostra, també s’hi descriuen les figures del drac i del tabal que s’han recuperat en les darreres edicions de la Festa Major. A l’exposició, s’hi incorporaran també els capgrossos i els gegants, una vegada passi la celebració de la Festa Major.

El regidor de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Banyoles, Miquel Cuenca, destaca que "el bestiari i la faràndula banyolins són una part fonamental del patrimoni de la cultura popular de la ciutat". En aquest sentit, assegura que "es tracta d’elements festius que ens parlen de la nostra història i per això repetim experiència de dedicar-los una exposició durant la Festa Major, per donar-los tot el valor i dignitat que tenen com a expressió cultural i social".

'Ja arriben els Berrugues!’ és fruit de la investigació exhaustiva en arxius i documents històrics que han fet els dos comissaris de la mostra, l’historiador de l’art Guerau Palmada i el folklorista Àngel Vergés.

Nous vestits dels capgrossos

A l’exposició es podran veure també els nous vestits dels capgrossos. La renovació del vestuari dels berrugues s’ha iniciat amb una activitat artística que han fet els alumnes de cicle mitjà de les escoles, creant les seves propostes per al nou vestuari. Concretament, els alumnes han treballat les propostes per als nous vestuaris del Sol, el Gat, el Dimoni, la Granota, el Forçut o Bigotis i la Bruixa. Algunes de les propostes es poden veure exposades a Can Tarradas. A partir de les propostes dels infants, la dissenyadora de moda i patronista Abril Batlles ha perfilat els dissenys. Els vestits s’han cosit amb la col·laboració de diversos professionals, juntament amb els dos grups de ganxet i cosidores del Casal Cívic de Banyoles. En els propers anys, s’anirà renovant el vestuari més antic de tots els Berrugues.

L’exposició es podrà veure fins al 24 de novembre de dilluns a diumenge de les 9 del matí a les 9 del vespre i l’entrada és lliure.