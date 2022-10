Les oques del Parc Nou d’Olot són un atractiu per als usuaris d’aquest espai, sobretot pels infants, però també per a molts olotins que les han integrat al paisatge habitual, i molts visitants que acostumen a passar per la capital garrotxina. Per segon cop en pocs mesos, han desaparegut i ningú sap on són. La primavera passada les oques es van esfumar d’un dia per l’altre. Aleshores van sospitar de l’atac d’un altre animal, ja que van trobar una de les aus morta amb ferides que encaixarien amb les mossegades d’un gos o una guilla. L’ajuntament va comprar quatre oques i les va tornar a portar al parc. No han passat ni quatre mesos i han tornat a desaparèixer.

«Fa unes setmanes, el personal del parc ens va dir que ja no veien les oques. Vam acabar trobant una zona on hi havia restes abundants de plomatge, com si s’hagués produït un forcejament», explica el regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Olot, Aniol Sellabona. L’ajuntament no descarta la possibilitat que algú hagi robat els animals, una hipòtesi que abonen la majoria d’usuaris del Parc Nou. Sellabona explica que la intenció de l’ajuntament és tornar a comprar oques i a reintroduir-les en aquest espai: «Són animals molt estimats pels olotins, un element singular del parc i volem que hi tornin a viure felices». No obstant això, el regidor avança que aquesta reintroducció només es produirà si hi ha garanties que es poden protegir els animals. En aquests moments, tècnics de l’ajuntament d’Olot estan avaluant diferents opcions perquè les oques visquin al Parc Nou en un «entorn segur». Sellabona explica que s’ha plantejat la possibilitat que a les nits es puguin introduir en algun tancat. Una altra opció seria instal·lar algun tipus de dispositiu de seguiment de fauna, per conèixer la seva ubicació. Mentre no es prengui una decisió, olotins i visitants hauran de gaudir d’aquesta zona d’esbarjo sense la companyia de les oques.