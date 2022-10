Sant Joan de les Abadesses treballa en les obres de millora de la nova biblioteca que estarà disponible a principis de l'any vinent. L'actual, ubicada a carrer de l'Alcalde Pere Rovira, té només uns 60 m² i s'ha quedat petita. L'Ajuntament ha iniciat les obres de remodelació de la nova ubicació, l'edifici de l'antiga escola Abadessa Emma, un espai històric dissenyat per l'arquitecte Duran i Reynals, que estava en desús i amb risc de degradar-se. La propietat és de la Fundació Espona amb qui el consistori ha arribat a un acord de lloguer durant 10 anys. El nou espai permetrà passar a tenir 325 m². El cost per fer les millores és de 200.000 euros, una part assumida amb ajudes.

Els treballs de rehabilitació de l'edifici neorenaixentista de Duran i Reynals, que va acollir l'antiga escola Abadessa Emma, continuen avançant i la previsió és que finalitzi a principis de l'any vinent. Des de l'any 2017, quan l'institut que hi havia va passar a l'actual edifici de la Coromina del Bac, va quedar en desús. «Té un alt valor patrimonial i, tot i no ser municipal, vam considerar que calia arribar a un acord per poder-ne fer un ús públic i poder actuar-hi en el que fes falta per consolidar-lo», explica a l'ACN l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roqué.

Els treballs tenen un cost de 200.000 euros i se centren en la rehabilitació de la coberta, la reconversió de les antigues aules en espais diàfans així com una millora en tancaments per a l'eficiència energètica de l'edifici, que també es connectarà a una xarxa de calor de biomassa. Una part del cost es finançarà amb ajuts de la Diputació de Girona i la conselleria de Cultura, amb 50.000 euros respectivament, l'Institut Català de l'Energia i la resta, amb fons municipals.

L'actual biblioteca, al límit per la falta d'espai

L'actual biblioteca Josep Picola ocupa un espai de poc més de 60 m² al carrer de l'Alcalde Pere Rovira, molt a prop del futur nou emplaçament. Una de les responsables, Anna-Belén Avilés, explica que des que va començar a treballar-hi fa gairebé quatre anys la falta d'espai s'ha agreujat. «Vaig començar que ja estava molt plena, però en aquests anys hem ocupat el vestíbul (amb llibres) i hem comprat estanteries per a seccions noves com el còmic», detalla. A la pràctica, la falta d'espai no es limita només a nivell de consulta de fons sinó també per poder fer-hi activitats. «No és una biblioteca silenciosa, per a una família que vol venir a llegir un conte o algú a treballar amb la Wifi, sort que la gent és molt comprensiva», remarca.

La nova ubicació permetrà passar dels 63 m² a més de 300 m², però encara s'estarà lluny del que li pertocaria per la dimensió del municipi. El servei públic de biblioteques de Catalunya i el pla funcional assenyalen que haurien de situar-se entorn dels 900 m². Aquest fet, que fins ara ha sigut un hàndicap per poder acollir-se a ajuts de millores d'aquests equipaments, podria solucionar-se amb futures ampliacions. Roqué explica que al costat de l'antiga escola ja hi ha un edifici municipal i, a tocar d'aquest, un altre en desús que pertany a les Vedrunes. En els últims anys s'ha intentat arribar a un acord de compra, però no ha arribat a bon port. L'alcalde, però, confia que en un futur es podrà desencallar i incorporar les dues finques a la nova biblioteca. Per aconseguir-ho, remarca, també caldrà el suport d'altres administracions.

Una futura ruta dedicada a Duran i Reynals

El consistori també ha tramitat una ajuda per actuar a l'exterior de la futura biblioteca, de l'arquitecte Duran i Reynals. L'edifici es va construir entre el 1930 i el 1935 sota el mecenatge de l'empresari Jaume Espona. Destaca pel pòrtic i els arcs que té a l'entrada feta amb terracota. L'edifici, a més, està molt a prop del monestir, al centre de la vila. Més enllà de Barcelona i altres localitats com la Garriga, Sant Joan de les Abadesses també destaca per concentrar una part important d'edificis dissenyats per Duran i Reynals, com són l'edifici de La Caixa i la colònia de ca l'Espona. Per l'Ajuntament, una futura ruta per conèixer aquesta arquitectura pot ser un «bon reclam» per visitar la població.