Aquest dissabte han començat les Matinals de Formació per a Catequistes, que organitza la Delegació episcopal de Catequesi en col·laboració amb l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona.

La formació per als catequistes és tan important que el Directori per a la Catequesi (DpC) de l’any 2020 li dedica tot el capítol IV. Davant la complexitat i les exigències dels temps en què vivim, les Esglésies particulars han de dedicar energies i recursos adequats a la formació de catequistes (DpC 130). L’objectiu de la formació és, en primer lloc, fer conscients els catequistes que són, en tant que batejats, veritables deixebles missioners [...] La formació dels catequistes ajuda a desenvolupar les competències necessàries per a la comunicació de la fe i per acompanyar el creixement dels germans (DpC 132).

Com que no podem transcriure en aquest espai tot el capítol IV del Directori, podríem ressaltar les Dimensions de la Formació: ser i saber ser amb (referit a la maduresa humana, cristiana i consciència missionera); saber (formació bíblico-teològica i coneixement de l’home i del context social); saber fer (formació pedagògica i metodològica). La temàtica proposada per a les formacions està en consonància amb aquestes dimensions: 1. El catequista enviat a la missió; 2. Bones notícies, comunicar l’esperança (recés); 3. La Catequesi missionera; 4. Acompanyar i formar per i en la litúrgia (DD 34); 5. Presentació de la nova proposta catequètica de SIC.

El papa Francesc, en la seva Carta Apostòlica de l’any 2021, Antiquum Ministerium, amb la qual instituïa el Ministeri del Catequista, ens deia que el catequista és al mateix temps testimoni de la fe, mestre i mistagog, acompanyant i pedagog que ensenya en nom de l’Església. Una identitat que només pot desenvolupar-se amb coherència i responsabilitat mitjançant la pregària, l’estudi i la participació directa en la vida de la comunitat (AM 6). [...] (extret del Full Parroquial).