Trobada «Recuperem el futur» a Girona. Uns trenta col·lectius de la Xarxa per la Justícia Climàtica projecten en la Catedral de Girona un gasoducte per a alertar del perill d’una possible continuació del Midcat. L’acció, en el marc de la trobada Recuperem el Futur, va denunciar que «el gasoducte no serveix per a garantir la seguretat energètica i que la seva construcció implica la destrucció del territori».