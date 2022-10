La quarta edició del concert CantEM Per l’Esclerosi Múltiple va reunir divendres fins a cinc corals catalanes per visibilitzar aquesta malaltia i recaptar fons per a la recerca en esclerosi múltiple a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (Idibgi). Hi van participar tres corals del Baix Empordà, una de Banyoles i una de Cassà.