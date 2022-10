Experts adverteixen que nens i adolescents «cada vegada mengen pitjor»

Xavier Duran, referent de pediatria de la Direcció d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut de Girona, constata que en els darrers anys ha pogut observar un canvi de tendència i d’hàbits en l’alimentació «preocupant». D’aquesta manera, afirma que «molts nens i adolescents cada vegada mengen pitjor i es deu a molts factors que s’han de treballar».

En la mateixa línia, Cristina Aguilera, nutricionista comunitària de l’atenció primària dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), afirma que «es recorre massa fàcilment al menjar ràpid i productes ultraprocessats, en molts casos per manca de temps, però no ha de ser l’excusa».

La principal conseqüència, tal com mostren les darreres dades de l’enquesta de salut, és que augmenta l’obesitat i el sobrepès en la població infantil. I és que gairebé un de cada tres nens de les comarques gironines té excés de pes i el 21,2% consumeix freqüentment productes hipercalòrics, set punts per sota que la mitjana catalana. Tant Duran com Aguilera coincideixen que les famílies i les persones amb qui viuen són la principal influència per als infants i són qui han d’establir les pautes d’alimentació adequades.

«Sovint venen pares i mares que mostren preocupació perquè el seu fill no menja i, en realitat, té sobrepès; el problema és que són molt selectius amb el menjar i han d’aprendre a adquirir uns bons hàbits des de petits», afirma Duran.

Implicació dels nutricionistes

Una de les iniciatives que ha pres el Departament de Salut per donar suport a l’atenció primària en la necessitat d’inculcar una bona alimentació als pacients és la contractació de dietistes nutricionistes comunitaris. Aquests professionals desenvolupen tasques relacionades amb la prevenció i el tractament de problemes vinculats amb una mala alimentació així com la promoció d’hàbits saludables des d’una vessant comunitària, fent especial èmfasi en la població amb major vulnerabilitat socioeconòmica.

Cristina Aguilera és una de les professionals que s’ha incorporat per reforçar l’atenció primària del SSIBE i ja ha organitzat sessions grupals a la Bisbal d’Empordà i Torroella de Montgrí per combatre l’obesitat. En el primer cas, el grup és d’infants i les seves famílies i, a Torrella, està format per adults. «Ens estem trobant casos de tot tipus, no hi ha un perfil concret; el nostre principal objectiu és donar consells a les famílies perquè segueixin una bona alimentació i facin exercici físic; també són molt important les tasques de prevenció». Afegeix que «és cert que hi ha aliments que no agraden a molts nens, però es poden cuinar de diferent manera i també poden participar en l’elaboració dels menús; al final es tracta de passar estones en família».

De fet, l’augment de pes no és només una conseqüència de la mala alimentació, sinó també de la manca d’exercici físic. «De nens selectius amb el menjar sempre n’hi ha hagut però abans almenys sortien més al carrer a jugar, ara és diferent i un dels grans motius que fa créixer el sedentarisme és l’abús de les pantalles». Duran afegeix que l’accessibilitat als aliments hipercalòrics i ultraprocessats no ajuda. «S’ha creat una indústria molt potent que ofereix productes molt econòmics».

Des dels grups de treball del SSIBE, Aguilera vol impulsar iniciatives que fomentin l’exercici físic en família, com ara caminades. «El més important és que tots prenguin consciència de portar una vida saludable».

Més trastorns alimentaris

D’altra banda, menjar malament no sempre ha de comportar que hi hagi sobrepès, sinó que també deriva a trastorns de conducta alimentaris, patologies que estan augmentant des de la pandèmia. Duran i Aguilera també han copsat aquest creixement i, a més, en edats més primerenques. Consideren que les xarxes socials exerceixen una «influència molt negativa». «És important fer una bona lectura del missatge que estem donant, el fet de menjar millor i fer exercici és per tenir una vida saludable, cal evitar obsessionar-se amb l’estètica, perquè molts nens amb sobrepès, han acabat patint trastorns alimentaris», conclou Duran.