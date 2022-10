Fl 16 d’octubre se celebra el Dia Mundial de l’Anestesiologia perquè aquest dia del 1846 William T. Morton va efectuar el primer acte anestèsic documentat al Massachussets General Hospital de Boston.

Ara sabem que no va ser el primer en utilitzar l’èter per fer intervencions. El Dr. Crawford W. Long era un bon cirurgià i metge de poble a Jefferson (Carolina del Nord) que sovintejava les «festes de l’èter”» freqüents en aquella època com a diversió en alguns ambients. Encuriosit per l’efecte d’amnèsia que produïa la seva inhalació i el fet de no recordar com s’havia fet els hematomes que es trobava l’endemà, va provar l’administració d’èter amb èxit en alguns pacient ja al 1842. Desgraciadament per ell no ho va notificar i quedà sorprès de l’abast mundial de la notícia l’octubre de 1846.

Aleshores ja s’obria una nova època. Ràpidament, el desembre d’aquell 1846, es va fer el primer acte d’anestèsia a la Gran Bretanya i, després, a tot Europa. Els cirurgians ja no havien d’anar tant ràpid, els pacients no cridaven ni es movien, les amputacions es practicaven millor i amb més supervivència i es va poder accedir a parts més profundes del cos, com la cavitat abdominal, fins aleshores prohibides.

Fa 176 anys es va produir un gran salt i en bona mesura els avenços produïts a l’anestesiologia des de llavors són els que estan al darrere de l’avenç exponencial de la cirurgia en general. Allò va fer possible el primer trasplantament cardíac el 1967, la pràctica d’intervencions més llargues i agressives , el control hemodinàmic i respiratori dels malalts, el naixement de la ventilació mecànica i de les cures intensives, el control del dolor i, en definitiva, l’augment de la seguretat clínica.

Dues han estat les vies d’aquest impuls extraordinari en els darrers 50 anys. Una, la tecnologia i la recerca desenvolupada en els aparells, tècniques, monitoratge (avui en dia, d’una complexitat extraordinària) i la seguretat progressiva dels fàrmacs empleats. L’altra via clau ha estat la formació dels anestesiòlegs que, actualment, requereix d’una formació especialitzada de 4 anys o més. Aquests dos fenòmens són els responsables de la reducció dràstica de la mortalitat anestèsica de 1 per cada 1000 pacients fa 40 anys a 1 per cada 150.000 actualment. Això fa molt segura l’anestesia en aquests moments i possibilita el creixement dels avenços quirúrgics.

I és que l’anestesiologia lidera el procés quirúrgic que s’inicia ja en el preoperatori, que segueix amb la preparació per la intervenció i el control exhaustiu intraoperatori i que acaba amb la reanimació i l’atenció a la unitat de cures crítiques postoperatòries. Tot això sense oblidar el tractament del dolor i el suport en les àrees fora de quiròfan d’especialitats intervencionistes. Estem parlant d’una especialitat moltes vegades desconeguda però tremendament resolutiva i experta en la seguretat del pacient que ara s’enfronta a una manca de professionals molt important producte d’una pèssima planificació en la darrera dècada. Una situació que condemna els especialistes a una sobrecàrrega de treball injusta, que se suma al desgast de la pandèmia i que desmereix la tasca diària de molts professionals en una especialitat clau. L’anestesiologia és, sense dubte, la força oculta, la força tranquil·la, que impulsa els nostres hospitals i la seva activitat.