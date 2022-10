Repunt de divorcis a Girona durant el segon trimestre

Després d’anys a la baixa, els divorcis han experimentat un repunt durant el segon trimestre de l’any a la província de Girona. Les dades difoses pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) mostren que entre abril i juny d’enguany 394 persones han presentat demandes de dissolució matrimonial, de les quals gran part (268) han estat de mutu acord. La resta, 126, han estat contencioses.

Aquesta xifra és un 6,5% superior al del mateix període del segon trimestre de l’any passat, que va tancar amb 370 divorcis. Val a dir que la pujada s’ha produït en els de tipus contenciós, que han pujat un 29%.

Les dades també es poden mirar segons els jutjats on s’han interposat les demandes, i ens permeten veure que el gruix dels divorcis han tingut lloc a Girona (111) i a Figueres (63).

L’any 2021 va tancar amb 1.502 dissolucions, la xifra més baixa dels últims sis anys, més encara que durant l’any covid, que va tancar amb 1.576 divorcis.

El registre del CGPJ també recull els procediments de guàrdia, custòdia i d’aliments a fills menors d’edat. Durant el segon trimestre s’han presentat 200 demandes d’aquest tipus, i 184 més que sol·licitaven modificació d’aquestes mesures. Aquestes xifres han experimentat una pujada respecte de l’any anterior després d’uns anys en baixada, i de la mateixa manera que en el cas dels divorcis, també han augmentat els casos contenciosos. De fet, en ambdós procediments se n’han tramitat més per la via no acordada, després d’un període on la tendència era a la inversa.

Després d’un període sense cap cas, durant el segon trimestre de l’any un matrimoni ha demanat als jutjats d’Olot la nul·litat, un tràmit que invalida un matrimoni per haver-se celebrat amb alguna irregularitat (coacció, manca de consentiment d’una de les parts o d’ambdues, que s’hagi fet amb algun defecte de forma, etc.).

Pel que fa a les separacions, s’han presentat tretze demandes, de les quals dotze han sigut consensuades. S’han presentat 184 demandes de modificació de mesures, de les quals 113 han estat contencioses. Pel que fa a la guarda i custòdia de fills menors, s’han resolt 200 peticions.

Durant el mateix període, el registre de parelles estables de Catalunya va registrar set trencaments. L’any passat se’n van produir 28 en tota la demarcació.

A la baixa a Catalunya

A Catalunya, durant el segon trimestre de l’any, s’han presentat un total de 3.908 demandes de divorci, que suposa una baixada d’un 6,6% comparat amb el mateix període de l’any passat. En aquest sentit, compta amb una taxa de 52 dissolucions per cada 100 mil persones.