Viladrau ha posat en marxa des de principis d'octubre un dispositiu de restriccions de camins i més vigilància per regular l'augment de visitants durant la tardor. "Ens agrada molt que pugin a gaudir de l'entorn però hem arribat a un punt que s'ha massificat i hem d'aplicar normes perquè l'impacte sigui el mínim possible", explica la seva alcaldessa, Noemi Bastias, que recorda que el problema no son les famílies amb cistell sinó les bandes organitzades.

Aquesta tardor ja han fet una vintena de comissos amb castanyes furtades per part de grups que van amb sacs grans per robar el màxim nombre de quilos i després vendre-les. Aquest diumenge hi havia molta afluència de visitants, en punts d'interès com la del Castanyer de les nou branques.