75 nits tropicals a Girona aquest any: rècord absolut des de 1884

Si aquests dies els costa dormir per la calor, no s’estranyin. Al llarg d’aquest 2022 portem ja 75 nits tropicals a Girona, el que suposa el rècord des de 1884, que és quan comencen els registres a l’observatori de Girona-Sèquia. Segons apunta el meteoròleg Gerard Taulé, aquest està essent un estiu meteorològic molt llarg, el més llarg també des de 1884, tant a Girona com a tot Catalunya. L’anterior rècord de nits tropicals s’havia produït l’any 2018, quan se n’havien registrat 58. I la calor podria continuar els propers dies: segons apunta Taulé, és «molt probable» que durant aquesta setmana hi hagi temperatures de rècord, tant màximes com mínimes, i que en alguns llocs, inclosa a Girona ciutat, es puguin arribar a superar els 35 graus. A hores d’ara, el rècord vigent és de 34,5 graus a l’observatori de Girona-Vall de Sant Daniel el 12 d’octubre de 2011.

Aquests dies -i nits-, està fent una calor més pròpia de l’estiu que no pas de la tardor. Per nits tropicals s’entenen aquelles en què el termòmetre no baixa dels 20 graus, i això és el que ha succeït durant 75 nits de 2022 a Girona. I pel que fa a Barcelona, la situació encara és pitjor: a hores d’ara ja s’han comptabilitzat 140 nits tropicals, les mateixes que en ciutats com Beirut, Alexandria o Cineraica (Líbia). I de moment no sembla que aquesta situació hagi de canviar aviat, com a mínim al llarg d’aquesta setmana. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), al llarg de dimarts les temperatures màximes seran més altes i l’ambient serà especialment càlid durant les hores centrals de la jornada, amb valors que es mouran entre els 25 i els 30 graus. Per dimecres, està previst que tant les mínimes com les màximes continuïn a l’alça. Diumenge, les temperatures màximes van arribar als 30 graus en diferents indrets de Catalunya. Uns valors que el Meteocat qualifica d’«inusuals» per una segona quinze d’octubre, però dels quals apunta que hi ha precedents dels anys 2013, 2014, 2017 i 2018.