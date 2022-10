Gairebé 700 gironines denuncien en tres mesos haver patit maltractaments

Les víctimes també s’eleven amb el mateix percentatge, ja que entre abril i juny, hi ha hagut també 699 dones que pateixen maltractaments ja siguin físics o psicològics. La taxa de dones víctimes de la violència de gènere a les comarques de Girona per cada 10.000 dones és de 17,7. Pel que fa la nacionalitat de les víctimes gironines, la major part són espanyoles (419) i la esta (280) estrangeres.

La majoria d’indicadors relatius a aquesta xacra van a l’alça a la província i mostren que encara queda molt camí per fer per erradica-la. Un d’aquests són les ordres de protecció han patit l’increment més destacable, ja que s’han incrementat en un 35,04%. En total se n’han demanat 158, totes a petició de la mateixa víctima. En el mateix trimestre de l’any anterior, se n’havien incoat 117.

Cal dir que malgrat que hi hagi aquest increment de peticions, la resolució és força similar, perquè més de la meitat no acaben prosperant, és a dir, els jutges les deneguen. En el segon trimestre d’enguany, se n’han refusat prop del 54% (84).

De les ordres de protecció que acaben admeses se’n deriven mesures, de tipus penal o civil. Les de caràcter penal són les més nombroses i també han viscut una pujada molt destacada, del 70,59%, respecte al mateix període de l’any passat. En total, els jutjats han tramitat 145 mesures penals i han comptat, en molts casos (121) amb oposició del maltractador. L’ordre d’allunyament és la que més s’ha tramitat (63) i la segona amb més aplicació, és la de prohibició de comunicació amb la víctima (58). De caràcter civil, s’han gestionat 30 mesures. Això suposa un 57,8% més de casos que l’any passat (19).

Un altre element destacat del balanç del segon trimestre són les persones que han acabat passat per davant del jutge arran d’un cas de violència masclista. Els casos han baixat un 10% entre juny i setembre i s’han situat en 45 persones enjudiciades. D’aquests homes, n’hi ha 29 de nacionalitat espanyola i 21 d’estrangers. D’aquests, majoritàriament han acabat condemnats (37) per delictes relacionats amb la violència masclista.

Un altre aspecte destacat de les dades de l’Observatori contra la violència masclista del Consell del Poder Judicial és que durant el procés en 62 casos la víctima s’ha acollit a la dispensa de l’obligació legal de declarar. D’aquestes, 36 eren víctimes de nacionalitat espanyola i 26, estrangeres.

A Espanya, tots els indicadors de la violència masclista han experimentat un augment significatiu en el segon trimestre. El nombre de denúncies per violència de gènere ha pujat un 12,3% i se n’han registrat 45.743. El nombre de víctimes també ha pujat i ha assolit les 44.543. La presidenta de l’Observatori, Ángeles Carmona, va expressar la preocupació davant l’augment del nombre de víctimes a tot Espanya. Considera que la lectura d’aquestes dades mostra que la violència de gènere es manté com un problema de primer ordre i contra el qual no es pot abaixar la guàrdia.

Atenció a les víctimes que també tenen problemes d’addicció i salut mental

L’Associació in via, impulsada a Catalunya ha apostat per acollir i ajudar, per primera vegada a Espanya, a dones víctimes de violència masclista drogodependents i també amb trastorn mental que no estan duent a terme un tractament. Aquest estiu la citada associació ha rebut finançament públic per a atendre aquests casos, en el marc del projecte EUNICE. Aquest projecte ja es desenvolupava en l’associació amb fons propis, però amb la col·laboració enguany permetrà oferir atenció, acolliment i protecció a moltes més dones, han assegurat des de in via en un comunicat. Irene Andrés, cap del Servei d’Atenció Integral a Dones de l’Associació in via, indica que «l’objectiu no és aconseguir que es desintoxiquen, sinó que es cuidin». Fins ara, si una dona era víctima de violència masclista i realitzava un consum actiu de tòxics i presentava un trastorn mental, no podia accedir a cap recurs d’acolliment i protecció.

«Dit d’una altra manera, els drets de les dones consumidores o amb patologia dual i supervivents de violències masclistes eren vulnerats de manera sistemàtica, si aquestes no feien un tractament de la seva drogodependència o del seu trastorn mental», apunten en el comunicat.

Durant 2021, l’associació va atendre un total de 114 dones supervivents de violències masclistes, de les quals un 13% eren consumidores i només una estava en tractament. L’alcohol és la droga de consum majoritària, en el 4% dels casos; seguida de la cocaïna, amb el 26%, i en tercer lloc, el consum de cànnabis, amb un 20%. Les benzodiazepinas i l’heroïna es troben presents en un 13% dels casos. EFE Barcelona