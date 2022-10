Es registren més de sis robatoris en vehicles de mitjana al dia a Girona

A les comarques gironines es registren més de sis robatoris a l’interior de vehicles al dia. Això és el que es desprèn de les dades públiques del 2021 referents a la província de Girona. Durant aquest any, la policia va treballar en 2.476 casos. És una dada inferior de la qual havien tractat dos anys abans, quan no hi havia pandèmia -el 2019-, ja que llavors s’havien denunciat 4.088 fets d’aquestes característiques.

Els Mossos d’Esquadra i Policies Locals treballen per frenar aquest delicte i sovint més molt aparatós, ja que causen danys. Els lladres agafen moltes vegades alguns objectes contundents o una pedra de grans dimensions i trenquen el vidre d’alguna de les finestres i accedeixen a l’interior.

També hi ha hagut alguns casos en què s’ha detectat que s'utilitzen inhibidors, és a dir, els aparells anul·len la freqüència del comandament de la clau del conductor quan tanca el vehicle. En marxar la víctima, el lladre amb l’inhibidor aconsegueix anul·lar el tancament i pot accedir a dins sense fer cap mena de forçament.

Per sort actualment molta gent deixa poques coses de valor a l’interior dels vehicles. Però els malfactors sovint aprofiten que les víctimes deixen momentàniament una bossa o bé a l’estiu marxen a la platja i deixen les pertinences de valor a dins. Moments en què els delinqüents poden acabar obtenint un bon botí.

Els 2.476 casos detectats el 2021 situen la província de Girona com la novena amb més casuística. Al capdavant de tot hi ha la de Barcelona, amb 23.247 fets denunciats i Madrid, amb 17.229. Per contra, a l’altra banda de la balança, hi ha Àlaba (4) i Guipúscoa (8).

Els lladres que es dediquen als robatoris en vehicles es reinventen totes i no sols actuen de nit. Enguany per exemple, els Mossos mateixos han alertat que hi ha hagut un repunt de robatoris d’aquest estil, concretament, en aparcaments de restaurants. Són fets que es produeixen al migdia i en els pàrquings de restaurants i es troben sovint en entorn rural. A l’hora del dinar és quan la gent sol deixar les pertinences al vehicle i això els lladres ho saben. Per exemple motxilles, portàtils, eines del treball, entre altres. Uns objectes molt llaminers pels delinqüents. Normalment per aconseguir l’objectiu, trenquen alguna finestra i un cop hi tenen accés, roben.

Els Mossos d’Esquadra precisament el mes de maig van informar que havien detingut a Girona quatre homes en dos dies per robar a l’interior de vehicles estacionats en aparcaments de restaurants. La policia va acusar a un dels arrestats de ser l’autor tres robatoris a Quart i a tres persones més d’un furt a Canet d’Adri. Tots els casos es van produir al migdia i els lladres van sostreure ordinadors portàtils i aparells electrònics.

Robatoris de vehicles

Si bé hi ha més casuística dels robatoris en interior de vehicles, tampoc s’ha d’oblidar dels lladres que opten per emportar-se el cotxe, la moto o el que vehicles que considerin. D’aquests robatoris, se’n van detectar 497 durant l’any passat a tota la província. La xifra és força semblant a la de l’any anterior (511) i és un 25% més baixa que la del 2019, que es va situar en 686 casos denunciats.