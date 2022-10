El ple de la Diputació de Girona ha aprovat la instrucció sobre la contractació d’emergència per tal que la corporació pugui tramitar de forma adequada aquest tipus d’expedients. Segons indica la corporació, es tracta d’un règim «excepcional» i «residual» de tramitació que només és procedent quan s’ha d’actuar de forma immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, situacions que suposin un perill greu o necessitats que afectin la defensa nacional. I a les comarques gironines, malauradament, l’any 2020 es van produir un parell d’aquests supòsits: el temporal Gloria, que va obligar a refer moltes infraestructures malmeses -com el pont de de la riera d’Osor, entre la Cellera i Anglès, la via verda del Pasteral a Amer i diversos trams de xarxa viària- i la pandèmia de la covid-19, que va obligar a comprar de forma urgent subministraments relacionats amb la malaltia i la seva prevenció per part de les administracions públiques.

Manca de normativa I a diferència de la covid-19, que va generar molta normativa i un marc legal d’empara, la resta d’esdeveniments catastròfics han implicat que la Diputació s’hi hagi hagut d’enfrontar amb molt poca normativa a l’abast. És per això que el Pla Anual de Control Financer de 2021, que elabora la Intervenció de la corporació, va detectar diverses incidències i procediments dispersos durant el 2020 que evidenciaven la necessitat de redactar una única instrucció per garantir una tramitació adequada d’aquests expedients. Així, la instrucció estableix que l’activitat contractada s’ha de limitar estrictament a les prestacions indispensables per pal·liar els esdeveniments ocorreguts o satisfer les necessitats sobrevingudes. En canvi, la resta de prestacions que siguin necessàries per completar l’actuació iniciada per l’administració i que no tinguin caràcter d’emergència s’han de contractar d’acord amb la tramitació ordinària que regula la mateixa Llei de contractes del sector públic (LCSP).