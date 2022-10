El doctor en Dret i professor de la UdG Josep Maria Aguirre i Font (Figueres, 1981) ha estat nomenat nou director general de Patrimoni de la Generalitat. Fins ara, Aguirre ha estat Delegat del Rector per a l'Administració Electrònica i la Transformació Digital a la UdG i coordinador del Màster en Gestió i Dret Local. Anteriorment, havia estat coordinador del Grau en Turisme de la UdG (2019-2021) i secretari de la Facultat de Turisme de la UdG (2016-2019).

Aguirre compaginat la seva trajectòria acadèmica i científica amb el desenvolupament d’altres tasques professionals: assessor jurídic a la Diputació de Girona (2007-2011), membre de la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat (2009-2011), advocat administrativista (2012-2015) i membre de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, des del 2014.

En l'àmbit de la investigació ha desenvolupat projectes vinculats a l'urbanisme, la cohesió social, el medi ambient i els seus efectes sobre el canvi climàtic. En aquest sentit, també ha participat en projectes europeus vinculats al turisme i al canvi climàtic, entre ells el "Models of Integrated Tourism in the Mediterranean Plus" o el Curricula development on Climate Change Policy and Law".