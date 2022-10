L’escola Sagrada Família, 30 anys sense cobrar quotes

Des de fa més de 30 anys, i després de veure "l’enorme dificultat" que suposava per a les famílies fer-hi front, l’escola Sagrada Família de Girona ja no cobra quotes als pares. Una pràctica que, de fet, és una excepció.

"La nostra prioritat és donar oportunitats als nens i nenes del barri i treure’ls del carrer", assegura l’equip directiu del centre, que afegeix que "no estem aquí per fer diners". En aquest sentit, recorda que el centre "va néixer com a obra social" i "no podíem permetre que els infants del barri es quedessin sense educació".

Ara, financen l’escolarització dels 155 alumnes a través d’una doble subvenció del Departament d’Educació (a banda del concert educatiu també s’hi suma una ajuda de finançament addicional); i, el que els falta per a cobrir el cost total de la plaça, ho fan a través de fons de la congregació religiosa que gestiona l’escola, l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona.

Tot i això, lamenten que la subvenció que reben del Departament d’Educació és "insuficient". "Fa uns anys que la dotació ha baixat molt", afirma l’equip directiu, en part, per la reducció en la detecció de l’alumnat NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu) a nivell socioeconòmic. Actualment, el 40% de l’alumnat escolaritzat al centre educatiu gironí està qualificat com a NESE, davant del pic del 51% que havien arribat a tenir. Tot i això, ja avancen que la detecció de l’alumnat "augmentarà". La contradicció, però, arriba en fer el salt a l’institut. "En començar 1r d’ESO, el 100% dels alumnes que han estudiat al centre es consideraran automàticament NESE perquè representa que de la perifèria (Vila-roja) hauran d’anar a estudiar al centre de la ciutat i els concediran beques de transport i de menjador". En aquest sentit, lamenten que "si es consideren NESE a l’ESO també ho haurien de ser a Primària", un fet que titllen "de gran injustícia" perquè els ajudaria a augmentar la dotació econòmica que reben de la conselleria. A més, el 80% de l’alumnat escolaritzat al centre (provinent de Vila-roja, Font de la Pólvora, Mas Ramada, La Creueta o dels pisos Barceló), disposa d’una beca menjador. "Encara estan fent tràmits, però arribarem al 90% de l’alumnat", alerten.

A més, davant l’escalada de preus dels subministraments, viuen l’arribada de la tardor (i l’hivern) amb neguit. "Afortunadament ens entra molta llum natural, però el problema arribarà quan haguem d’encendre la calefacció", alerta l’equip directiu. En aquest sentit, afirmen que "esperem que el Departament d’Educació ens pugui ajudar més perquè sinó serà insostenible per la institució", alerten.

Tot i això, impera l’esperança. "Esperem que la congregació pugui fer front a les despeses del centre durant molts anys més", assegura l’equip directiu . I és que a banda d’aportacions econòmiques, també hi posa personal.