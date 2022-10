El desembre farà un any que el govern de la Generalitat es comprometia a estendre la paga covid-19 al personal de neteja de centres sanitaris, tal com reivindicaven des de feia temps, tenint en compte que el personal sanitari l’havia cobrat després de l’estat d’alarma. Deu mesos després, el complement extra encara no ha arribat i els professionals de la neteja temen que es produeixi la mateixa «descoordinació» que pateixen els treballadors que pertanyen a Drets Socials.

El passat 15 de setembre, el Departament de Drets Socials va publicar l’ordre que regulava com s’ha de pagar aquest complement, a través de subvencions, que al seu torn han de servir per pagar el personal de neteja d’empreses i entitats públiques i privades proveïdores que hagin prestat serveis als centres de serveis socials de caràcter residencial de l’àmbit de la gent gran, les persones amb discapacitat, les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, les persones amb drogodependències o altres addiccions i les persones afectades pel virus del VIH/sida. Des del sindicat Comissions Obreres, refusen la manera en com la Generalitat està vehiculant el pagament dels complements de productivitat al personal dels serveis de neteja, a través d’aquestes subvencions i no directament al personal de neteja. En primer lloc, lamenten «la falta de coordinació a la pròpia administració», i en segon lloc consideren que «l’ordre estableix com a opcional demanar la subvenció, de tal manera que no queda assegurat el cobrament per part de les persones treballadores». D’altra banda, afegeixen que està previst que en breu s’aprovi una ordre similar de CatSalut que reguli els complements que han de rebre el personal de neteja de centres hospitalaris, que són el gruix dels treballadors que queden per cobrar. Per tant, la gestió seria la mateixa que s’està fent a Drets Socials i que està generant tantes crítiques. Ester Gutiérrez, treballadora de neteja a l’hospital Santa Caterina, explica que «fa gairebé un any que esperem aquest complement i estem a l’expectativa que es faci amb totes les garanties». Considera que «ens mereixem aquest complement perquè també vam córrer un risc com a personal de l’hospital». La responsable de sanitat de CCOO a Girona, Núria Parareda, lamenta que el sector de la dependència és un dels més «castigats» i considera que «tot i haver-hi complements, el que realment s’hauria de millorar és el conveni base, per tal que hi hagi millores retributives. Després de l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat, el dia 23 de desembre, i el compromís i els recursos suficients per estendre la paga covid-19 que van cobrar els professionals sanitaris a les treballadores de neteja dels centres sanitaris, el 21 de juny de 2022, el govern de la Generalitat va fixar atorgar un complement de productivitat extraordinari al personal de neteja per reconèixer la seva implicació a l’inici de la pandèmia. Aquest acord de Govern preveu un pagament extraordinari únic amb un màxim de 450 euros per treballador, en concepte de gratificació extraordinària, i dona compliment a la disposició addicional tretzena de la Llei 2/2021, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. El Departament de Drets Socials i el CatSalut han d’aprovar, en el termini de 3 mesos, els instruments d’atorgament per fer efectiu el complement de productivitat no més tard del dia 31 de desembre de 2022. Denuncien incompliments en increments salarials La FSS-CCOO torna a denunciar la situació de precarietat en la qual es troben les treballadores del sector de les cures, que es ve arrossegant des del 2020, des que es mantenen en congelació salarial. Encara aplicant la pujada salarial del 6,5% a la qual obliga la part dispositiva de la Sentència de l’Audiència Nacional, hi ha grups dins del Conveni que no aconsegueixen el salari mínim, la qual cosa fomenta que aquest col·lectiu marxi cap a altres sectors amb condicions més favorables, una major seguretat i una millor qualitat de vida, lamenta el sindicat.