Anna Sánchez i Llorenç Ramon van iniciar fa poques setmanes una campanya de mecenatge per poder adquirir un bressol tèrmic, que com a peculiaritat, facilita el comiat del nadó que mor en néixer. D'aquesta manera, les famílies reben un suport per afrontar el dol perinatal. Això és possible gràcies a un sistema que es refreda a una temperatura ideal per preservar el nadó sense que sigui massa fred per als pares i, així, disposen de més temps per estar amb ell. Tal com va avançar aquest diari, la idea va sorgir després que Sánchez i Ramon perdessin la seva filla, Núria, just quan va néixer i no van poder-se'n acomiadar com haurien volgut.

En poques setmanes van poder reunir els diners per adquirir el primer bressol, que avui han donat al Trueta. L'hospital té un protocol activat des de fa tres anys i el bressol s'incorporarà en casos de pèrdues perinatals i neonatologia, ja que s'oferirà a les famílies que ho necessitin. La campanya segueix activa, amb l'objectiu de destinar bressols tèrmics a altres hospitals. El bressol que facilita el comiat del nadó que mor en néixer