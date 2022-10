La Generalitat de Catalunya va donar ahir llum verda a una demanda «històrica» dels ajuntaments de Ventalló, Vilabertran i Serinyà, que des de fa anys reclamen «dignificar» els centres educatius dels municipis. A partir d’aquesta premissa, i en el marc del Programa d’Encàrrecs d’Actuacions (PEA), el Govern va autoritzar la construcció d’un nou edifici per a les escoles Oliveres Mil·lenàries de Ventalló i Torre d’en Reig de Vilabertran, i l’ampliació de l’edifici de l’escola Bora Gran de Serinyà.

«L’escola ens ha quedat petita, vella i plena d’humitats, però el principal problema és que està en terreny 100% inundable», explica l’alcaldessa de Ventalló, Remei Costa. I és que el centre educatiu està ubicat al costat del torrent Gran i al llarg dels anys ja ha patit «diverses» inundacions. A més, lamenta que «les actuals instal·lacions no disposen de menjador escolar» i els alumnes s’han de desplaçar cada dia fins al Centre Cívic per a poder dinar, una casuística que afegeix que «suposa un risc». Tot i que el projecte per a la construcció de la nova escola ja es va començar a estudiar al 2010 (fins i tot es va arribar a licitar i a adjudicar), Costa lamenta que «no es va executar mai». «Mai n’he pogut treure l’aigua clara, amb la crisi econòmica la partida es va perdre però no sé com ni per què», confessa. Ara, celebra l’acord de govern. «Hem aconseguit que posin la nostra reinvidicació sobre la taula, però haurem de seguir lluitant perquè l’administració compleixi els seus compromisos», assegura. El cost de les obres, segons la Generalitat, serà de 2.352.801 euros.

Els terrenys que acolliran el nou edifici, explica, tenen una superfície de gairebé 5.000 m2 i s’ubiquen al costat de la llar d’infants i el pavelló municipal. «Els tenim preparats des de fa 10 anys, amb totes les connexions necessàries i la potència elèctrica contractada per a poder començar les obres», remarca l’alcaldessa. I és que el nou edifici, assegura, és una reivindicació que el municipi arrossega des del 2004 i «permetrà que els veïns de Ventalló tinguin l’escola que es mereixen». I és que la població, afirma, està repartida en 10 veïnats disseminats en una extensió de 25 km2. «L’escola és l’eix vertebrador del municipi, és on es creen vincles entre els veïns per a després poder impulsar activitats culturals i lúdiques».

Per la seva banda, l’alcalde de Vilabertran, Martí Armadà, també aplaudeix la decisió. «Estem molt contents, era una necessitat inqüestionable i ha estat una lluita constant», assegura, i afegeix que «l’acord de govern suposa un primer pas endavant». I és que de fet, ara l’escola està «dispersa» en tres emplaçaments del municipi, que els més de 100 alumnes recorren en funció del curs: hi ha aules a la Torre d’en Reig, a Can Rostoll i barracons situats darrera l’absis de La Canònica.

Al 2010, recorda, «ja teníem concedida l’escola i en procés d’adjudicació, però la construcció del nou centre va quedar aturada a causa de la crisi econòmica». Ara, el nou equipament s’ubicarà en un solar municipal de 6.000 m2 situat al carrer Figueres. «Tenim tots els serveis a punt per a començar a construir», sosté Armadà. Pel que fa al nom de l’escola (Torre d’en Reig), defensa que «s’haurà de debatre entre totes les parts implicades», però ja avança que «repetir el nom d’un altre immoble no tindria massa sentit». Segons estima la Generalitat, el cost de l’obra serà de 4.427.639 euros.

En el cas de Serinyà, el Govern ha autoritzat l’ampliació de l’escola Bora Gran, amb un pressupost de 2.198.615 euros. «És una obra molt important que permetrà doblar la capacitat de l’escola», assegura l’alcalde del municipi, Josep Antoni Ramon i Guasch, que afirma que feia més de 15 anys que ho demanaven. I és que el centre, confessa, «de seguida es va quedar petita»: «S’havia fet per a 40 alumnes i ara ja en són 120», puntualitza. A més, subratlla que està en un estat «precari» i no disposa d’espais «dignes», des d’una biblioteca a les aules suficients. De fet, la directora del centre, Mireia Busquets, assegura que han hagut d’ubicar aules d’Infantil els baixos de l’Ajuntament. A més, lamenta que «el pati està fora del recinte» i també han hagut d’instal·lar dos mòduls. Ara, Guasch celebra que «hi ha diners i figura al full de ruta del Govern».

Arreu de Catalunya, es construiran 12 nous edificis educatius (6 dotaran d’un edifici d’obra un centre educatiu en mòduls i 6 substituiran un edifici antic amb una nova construcció), 7 ampliacions i 2 reformes integrals, que comptaran amb un pressupost total de 98.389.936 euros.