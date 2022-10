Camprodon s'ha convertit en una destinació d'estiu per fer-se el passaport. Així ho mostren les dades que ha fet públiques la Policia Nacional: la Unitat d'Estrangeria de Camprodon ha augmentat un 85% la producció d'aquests documents en aquest període estival respecte a l'any anterior i ha arribat als 2.254.

Per poder afrontar la demanda estival, la Comissaria Provincial de Girona en col·laboració amb el cap de la Unitat de Camprodon van dissenyar un dispositiu que permetés incrementar la confecció de documents. Per aconseguir-ho, asseguren, la implicació de la plantilla ha estat clau, ja que van haver de dissenyar uns horaris per poder obrir la dependència policial en horari de matins i tardes.

La comarca del Ripollès és una destinació turística interior que atrau milers de visitants de tot Catalunya durant els mesos d'estiu. Durant aquests mesos, expliquen des de la policia, és freqüent que els visitants, sobretot de Barcelona i la seva àrea metropolitana, aprofitin per tenir al dia la seva documentació personal.

Per obtenir la nova documentació es traslladen a les dependències de la UED (Unitat d'Estrageria i Documentació) de Camprodon on els agents han vist com l'afluència de persones en aquests mesos s'incrementava exponencialment.

Cal recordar que a causa de les restriccions, sobretot el 2020, per la influència de la pandèmia l'expedició de passaports va caure en picat. Però enguany, amb la fi de les restriccions, l'increment en la confecció de passaports en aquesta comissaria s'ha elevat un 85%. S'han fabricat 1.000 passaports més que el 2021, arribant a la xifra de 2.254 passaports de juliol a setembre. Això mostra com els ciutadans han reprès la vida quotidiana i les ganes de viatjar han fet que hagi pujat la demanda de passaports.

De fet, durant el dia de la Patrona de la Policia Nacional, el comissari provincial Leoncio Martínez va destacar l'increment de producció de passaports a tota la província i que fins i tot havien col·lapsat la cita prèvia. Va posar xifres: en només nou mesos, s'han expedit 92.000 DNI, 43.000 passaports i 31.000 Targetes d'Identificació d'Estrangers a tota la província.

Més Targetes per estrangers

A Camprodon, la Unitat d'Estrangeria de Camprodon també ha expedit un 35% més de Targetes d'Identificació d'Estrangers (TIE). N'ha realitzat 1.630 i també n'ha tramitat 150 a ciutadans d'Ucraïna que necessitaven tenir la seva documentació en vigor a Espanya. Des de la Prefectura de la Unitat de Camprodon, asseguren que estan en contacte permanent amb tots els serveis de benestar social de les comarques de Garrotxa i Ripollès, així com amb totes les entitats socials i ONG.