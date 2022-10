Els representants sindicals dels professors van aprofitar el dimarts la presència del conseller Cambray en el segon ple del Consell Escolar de Catalunya (CEC) del curs per recordar-li que «si no hi ha moviments», al gener convocaran noves vagues, passats gairebé dos mesos de l’acord aconseguit in extremis l’últim dia d’agost per començar el curs amb «pau social». Un pacte que recollia una sola de la seva llarga llista de demandes –la disminució d’una hora lectiva–, l’aplicació de la qual, a més, no es farà efectiva fins al gener, una cosa que planteja un conflicte amb les direccions, que seran les que hauran de refer els horaris de tota la plantilla, amb l’afectació que això té en els alumnes, a mitjan curs.

El ple del CEC, celebrat a la sala d’actes de la conselleria, va servir també per aprovar el dictamen del decret del currículum infantil, una cosa que va succeir amb quatre vots en contra, entre ells el de la representació de les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFac), entitat que va sol·licitar que es realitzés la votació [estava a punt d’aprovar-se per assentiment], i que està redactant el seu vot particular. «No ens podem sentir còmodes amb un decret que sentim com una oportunitat perduda. Hi ha aspectes molt importants en aquestes etapes, com les cures, que no apareixen o apareixen molt diluïdes,» assenyala el representant de l’aFFac en el CEC, que posa un altre tema sobre la taula: l’ampliació de l’organisme a «altres veus». Des de la federació d’associacions de famílies temen que el fet d’obrir el CEC a altres sectors de l’educació, com les entitats d’oci educatiu –empreses que han tingut un paper important en les polèmiques tardes de setembre– pot «anar en detriment de veus més legítimes». «És possible que ampliar certes veus amb interessos particulars faci que les veus dels actors més afectats s’escoltin menys», assenyala el portaveu de les famílies. Quant a l’avenç de curs i la gestió de les tardes de setembre, que ha generat malestar en la comunitat educativa per motius diversos, de les altes temperatures a les aules al poc o nul valor pedagògic de les activitats realitzades durant les tardes, el conseller va assegurar que havien de fer la valoració i va instar a fer-la «dins del consell escolar». Fa setmanes, en seu parlamentària va insistir, això sí, que «l’avenç del curs havia vingut per quedar-se».