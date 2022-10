¿Cedirà finalment Emmanuel Macron i desbloquejarà la construcció del Midcat, el gasoducte del Pirineu? Doncs més enllà de l’anhel espanyol i del suport alemany, el Govern no té ni una sola dada de què plantejarà en la reunió que avui es produirà a Brussel·les amb el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, i el president de Portugal, António Costa.

Emmanuel Macron la va proposar durant la cimera de líders de la Unió Europea a Praga de principis de mes, unes hores després que Espanya i Alemanya, amb motiu d’una històrica cita bilateral, intensifiquessin la pressió perquè autoritzi aquesta infraestructura, reclamessin per escrit que estigui llesta abans del 2025 i demanessin que s’obrin negociacions entre totes les parts implicades, que incloguin la Comissió Europea.

El president de la República va oferir una trobada a París amb Sánchez i Costa, a la qual també assistiran els ministres d’Energia, que finalment se celebra a Brussel·les, ja que tots tres són a la capital per participar al Consell Europeu. Però el que passi en el fòrum és un misteri per al Govern espanyol, ja que fonts de l’Executiu ratifiquen que Macron no els ha transmès «cap proposta».

Malgrat això, altres fonts governamentals posen l’accent que Espanya, juntament amb Portugal i la inestimable ajuda d’Alemanya, li exigia a França una resposta i «ha reaccionat». En això se li reconeix una «actitud positiva». Ara el que s’espera és «avançar tant com puguem», malgrat la incertesa que produeix en el Govern no comptar amb una proposta de Macron. I «convèncer» els francesos que és «un projecte bo per a Europa i per a França».

A l’Executiu creuen que la reunió servirà almenys per «aclarir» alguns dels dubtes que esgrimeix França i sobre els quals ha insistit els últims mesos, malgrat el sostingut rebuig de la connexió gasística amb Espanya, al marge de qualsevol argument. El nostre país, amb governs tant del PSOE com del PP, ha demanat als francesos la millora de les connexions, sense èxit durant dècades.

La Comissió Europea primer va avalar i després va rebutjar el projecte del Midcat. Però això s’ha vist totalment superat per la invasió d’Ucraïna i la necessitat d’acabar amb la dependència del gas rus. Aquesta disrupció deixa Espanya en una situació molt avantatjosa perquè compta amb un important parc de plantes per regasificar gas natural liquat, que arriba en vaixell, però li falta capacitat per injectar-lo a la xarxa europea. El plantejament d’Espanya i d’Alemanya és que la canonada serveixi ara per enviar gas, però a mig termini transporti una energia neta com l’hidrogen verd.