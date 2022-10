Professionals del Trueta van començar ahir la campanya de doble vacunació, tant de la grip com la segona dosi de reforç de la covid-19. El col·lectiu sanitari forma part de la població diana que s’està vacunant de forma simultània des de principis d’aquesta setmana. Segueix els mateixos criteris que l’any passat i es destina, a més, a les persones de més de 60 anys, pacients amb problemes crònics i factors de risc, persones amb immunosupressió, cuidadors de persones amb factors de risc i dones embarassades. Els col·lectius essencials només s’hauran de vacunar de la grip.

A més, la vacunació va començar el passat 26 de setembre centrada en persones que viuen en residències i majors de 80 (als centres d’atenció primària),per ser considerat el col·lectiu més vulnerable. Des d’aquell dia, els equips d’atenció primària es traslladen a les residències per fer la vacunació, com es va fer l’any passat, per evitar que els residents hagin de desplaçar-se i així garantir una correcta vacunació.

D’altra banda, les persones més grans de 80 anys han de demanar cita, dia i hora, al seu CAP per vacunar-se.

El Departament de Salut disposa aquest any d’un total d’1.604.800 dosis de vacunes contra la grip, 34.800 més que a la campanya de vacunació de l’any passat. En aquesta, Catalunya ha tornat a adquirir les tres vacunes de la grip –vacunes tetravalents d’alta càrrega antigènica; vacunes tetravalents d’immunogenicitat reforçada i vacunes tetravalents.

La cap de servei de Medicina Preventiva, Montse Martínez, assegura que «l’objectiu de la campanya de vacunació d’aquest any és superar les cobertures de vacunació de l’any passat que va ser d’un 75% en persones de més de 60 anys, en el personal sanitari i sociosanitari, i del 60% en dones embarassades i en persones amb condicions de risc, especialment en infants».

Pel que fa a les vacunes de la dosi de record contra la covid-19 es disposa d’uns 2 milions de dosis contra la covid-19. La vacuna que s’administra és bivalent amb soques adaptades a la variant Òmicron, la BA4 i la BA5, per fer front a les variant actuals.

La campanya d’enguany del Departament de Salut incorpora com a lema Aquest tardor, protegeix-te el doble, que es podrà llegir en diferents cartells informatius distribuït als centres sanitaris. També inclou un vídeo que es projectarà a les pantalles dels centres i es difondrà a les xarxes socials, així com les falques d’àudio per als mitjans radiofònics, amb la voluntat de poder arribar a tota la població a través dels mitjans de comunicació.