Les Festes de Sant Martirià de Banyoles han arrencat amb un seguit d’activitats de la cultura popular de la ciutat i que, evidencia la voluntat dels organitzadors de seguir amb la recuperació i consolidació d’aquesta part de la festa. Nombroses persones i molta canalla van omplir els carrers i la plaça per participar del correfoc Txiqui, el segon truc a les portes de l’Ajuntament, la cercavila del drac, els gegants, capgrossos i cavallets que van recórrer alguns carrers fins a la plaça Major on es va fer el tradicional Ball del Drac. Un altre dels punts forts del vespre va ser la Tronada i el Ball de Passada, precursor de la cercavila i que es va recuperar els 2018 com a patrimoni popular de Banyoles.

La Festa Major s’allargarà fins al dilluns i comptarà amb més d’una setantena d’activitats per a tots els públics. Les Barraques, instal·lades a la zona de la Farga i al costat de les atraccions, presenta un dens cartell amb actuacions com ara Roba Estesa, Crim, o Di-Versiones entre d’altres. La Sardana, protagonista indissociable de Sant Martirià viurà diferents actuacions amb la Competència de Cobles d’avui a la tarda així com el concert i ball amb La Principal de La Bisbal i el concert de música per a cobla que es farà el dilluns al pavelló de la Draga.